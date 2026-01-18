Inegi: Cae producción industrial en México

En noviembre de 2025, México registró una caída del 0.8 % interanual, pese a repunte mensual, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro de este sector, los rubros que presentaron mayores afectaciones fueron:

La minería, con una caída del 7.1 %

La construcción | -1.7 %

La generación y suministro de energía | -0.6 %

Las manufacturas | -0.7 %

El desglose de la información

El dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales, del -2.2 % en las industrias manufactureras y del -1 % en la minería; en contraste con un aumento del 3.7 % en la construcción y del 1.4 % en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas.

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial se elevó el 0.6 % respecto a octubre pasado .

Por componentes, la construcción aumentó un 1.6 % y las industrias manufactureras crecieron el 0.5 %; mientras que la minería y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final no tuvieron cambios respecto al mes precedente.

Con cifras originales, entre enero y noviembre de 2025, la producción industrial acumuló una disminución del -1.6 % frente al mismo periodo de 2024 .

El resultado de septiembre refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

En el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1.3 %, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

El retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue ajustado a un rango de entre el 0.3 % y el 1 %, por debajo de la meta oficial de entre el 1.5 % y el 2.3 por ciento .

