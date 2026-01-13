La Copa Mundial 2026 organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) está a 149 días de distancia, por lo que las diversas selecciones ya alistan sus sedes y lugares de concentración en sus estadías por México, Estados Unidos y Canadá, los anfitriones.

Entre las escuadras internacionales que habrían decidido su estancia para su futuro paso por la República Mexicana se encuentra Uruguay , selección latinoamericana que, se presume, seleccionó Playa del Carmen como su primera opción para instalar su base de concentración .

Medios deportivos que han compartido la noticia aseguran que esta decisión estaría sustentada en criterios deportivos, logísticos y operativos; además estaría pensada para acompañar un calendario que tendrá a Miami y Guadalajara como escenarios clave de la fase de grupos.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) declaró haber evaluado cinco sedes mexicanas, tras lo cual Playa del Carmen fue la única que cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos previamente por el cuerpo técnico y la dirigencia.

Los posibles impedimentos para la AUF

A pesar de lo sólido de esta resolución, es la FIFA quien tendrá que otorgar el visto bueno (o, en todo caso, el rechazo) a esta solicitud, misma que se hará saber antes del 16 de enero. Este, sin embargo, no sería el único impedimento para los uruguayos, puesto que si una selección con mejor ubicación en el ranking FIFA solicita la misma sede, a esta se le daría prioridad .

En caso de no recibir el aval, la AUF definió alternativas en Estados Unidos. Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin quedaron como opciones secundarias. La elección de Playa del Carmen responde también a la hoja de ruta de Uruguay en la primera fase del Mundial.

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026

En Estados Unidos, la selección charrúa disputará sus dos primeros partidos en Miami, contra Arabia Saudita (lunes 15 de junio) y Cabo Verde (domingo 21 de junio); el grupo cerrará en Guadalajara (viernes 26 de junio), en el Estadio AKRON, frente a España.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF