El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades legales para intervenir en el manejo de cuentas bancarias cuando detecta irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estas acciones forman parte de sus esquemas de supervisión para garantizar la legalidad y transparencia en el flujo de recursos.

Una de las medidas más relevantes es el congelamiento de cuentas , el cual impide realizar depósitos, retiros o consultas, además de bloquear tarjetas de débito y crédito. Este procedimiento suele generar inquietud entre los contribuyentes, especialmente al inicio del año, cuando la presión económica es mayor.

El SAT aclara que estas restricciones no son arbitrarias. Su aplicación está respaldada por el Código Fiscal de la Federación y generalmente se ejecuta a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), cuyo objetivo es asegurar el cobro de créditos fiscales pendientes.

Entre las causas más frecuentes del bloqueo se encuentran los adeudos fiscales firmes, es decir, impuestos ya determinados y notificados que no han sido cubiertos ni impugnados por el contribuyente. También influye la omisión reiterada en la presentación de declaraciones mensuales o anuales.

Otras razones incluyen irregularidades en la emisión o recepción de comprobantes fiscales digitales (CFDI), discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios detectados, así como vínculos con operaciones presuntamente simuladas.

Asimismo, la falta de atención a los avisos y requerimientos enviados a través del Buzón Tributario puede detonar estas medidas. Ante el endurecimiento de la vigilancia fiscal en 2026, la autoridad exhorta a los contribuyentes a mantener su situación fiscal en orden para evitar sanciones que limiten el acceso a sus recursos.

