Está por comenzar el cuarto mes de 2026, abril, y es válido aclarar la utilidad real de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). A diferencia de otros programas sociales del Gobierno de México, esta tarjeta no entrega dinero. Su beneficio principal es el ahorro directo que genera a las personas adultas mayores mediante descuentos en diversos servicios y establecimientos.

A diferencia de la Pensión Bienestar, la credencial del Inapam funciona como un instrumento de apoyo al gasto cotidiano, ya que ofrece descuentos en diversos rubros, entre ellos salud, alimentación, transporte y servicios básicos, lo que permite a las personas beneficiarias reducir sus gastos en necesidades primordiales.

¿Para qué sirve la tarjeta del Inapam? Los usos que se le podrán dar en abril 2026

La credencial del Inapam, de acuerdo con información del instituto, reconoce la aportación de las personas adultas mayores al país y ofrece descuentos que pueden ser aprovechados a lo largo del año. Para abril, también se puede contemplar el periodo vacacional:

Pago del impuesto predial y agua

Alimentos y restaurantes

Medicamentos y estudios clínicos

Educación, recreación y actividades culturales

Transporte (para pagar viajes en centrales camioneras o aerolíneas, por ejemplo)

Ropa y zapatos, entre otros

Es importante subrayar que no entrega dinero bajo ninguna modalidad.

Falso, que la tarjeta del Inapam entregue dinero

Fue el pasado mes de julio de 2025 cuando el instituto desmintió información falsa sobre una supuesta entrega de 12 mil pesos mensuales a quienes contaran con la tarjeta. Esa versión fue incorrecta y en 2026 la credencial del Inapam tampoco otorgará apoyos en efectivo, ya que no es el objetivo del programa.

¿Cómo obtener la tarjeta del Inapam en 2026?

La credencial del Inapam también es válida como identificación oficial. En su versión más reciente, cuenta con un sistema en línea enlazado al Registro Nacional de Población (Renapo) y un sello digital que comprueba su autenticidad.

Pasos para tramitarla:

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en el sitio de la Secretaría de Bienestar.

Acudir de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Presentar original y copia de: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses), fotografía tamaño infantil reciente y teléfono de contacto para emergencias.

Tras el registro, la credencial se imprime y entrega el mismo día.

Las personas adultas mayores pueden solicitar el apoyo de alguien de confianza para realizar el trámite o, en casos de fuerza mayor, pedir una visita domiciliaria. Asimismo, en caso de extravío, la reposición del documento puede efectuarse con el mismo registro, sin necesidad de iniciar un proceso adicional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Cristiano y Paulinho no jugarán el amistoso México vs Portugal

OF