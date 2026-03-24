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Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 24 de marzo

Además de los descuentos semanales, la cadena de supermercados tiene precios especiales en productos de Cuaresma
 

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EL INFORMADOR/J. Acosta

Hoy, como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

En esta temporada de Cuaresma destacan las ofertas en pescados y mariscos, además de 15% de ahorro en la compra mínima de 500.00 pesos en productos Bimbo, Dolores, Maggi y más.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Además, con el código WBANCOS19M y la compra mínima de 1,999.00 pesos, pagada con tarjetas de crédito BBVA, PLATA o NU, hay 3 meses sin intereses y 10 % pesos de ahorro adicional.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Espárrago verde: 58.00 pesos por manojo.
  • Jitomate saladet: 49.00 pesos por kilo.
  • Mandarina clementina en malla: 43.90 por kilo.
  • Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith en bolsa: 38.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 26.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.00 pesos por kilo.
  • Uva verde, charola de aproximadamente 1 kg: 89.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Boneless Pilgrm's buffalo, 600 gramos: 199.00 pesos.
  • Camarón chico sin cabeza: 205.00 por kilo.
  • Camarón coctelero: 144.00 pesos por kilo.
  • Camarón empanizado Marketside, 500 gramos: 2 bolsas por 209.00 pesos (sólo en línea).
  • Carne molida de cerdo: 137.00 pesos por kilo.
  • Chuleta natural de cerdo: 119:00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 140.00 pesos por kilo.
  • Filete de pescado blanco basa oriental, charola: 75.00 pesos.
  • Filete de tilapia sin piel Marketside: 128.00 pesos por kilo.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.
  • Medallones de atún Marketside, 680 gramos: 209.00 pesos.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos por kilo.
  • Naranja: 24.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 162.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos por kilo.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 49.00 pesos.
     

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