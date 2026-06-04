INAPAM Día del Padre: Los mejores descuentos en regalos para papá

Si tu papá tiene 60 años o más, la credencial del INAPAM podría ayudarte a ahorrar en vuelos, zapatos, libros y otros regalos para el Día del Padre 2026. Con algunos descuentos disponibles en marcas reconocidas, celebrar esta fecha podría costar menos de lo que imaginas.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en 2026?

Después de las celebraciones del Día de las Madres durante mayo, junio se convierte en el mes dedicado a reconocer la figura paterna. El Día del Padre 2026 se celebrará el próximo 21 de junio, ya que esta conmemoración se realiza cada tercer domingo de junio, una tradición que se mantiene desde hace décadas.

La fecha tiene sus orígenes en 1910, cuando Louise Smart Dood impulsó una iniciativa para reconocer la importancia de los padres dentro de la sociedad. Sin embargo, fue hasta 1972 cuando la celebración quedó oficialmente establecida.

Con la llegada de esta fecha, muchas familias comienzan a buscar opciones para sorprender a papá con algún detalle especial, aunque los gastos pueden incrementarse debido a la demanda de regalos y actividades.

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Los descuentos del INAPAM que pueden ayudarte a ahorrar

Para quienes cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), existen diversos beneficios que pueden aprovecharse para encontrar un regalo o plan especial durante esta celebración. La tarjeta INAPAM es un documento oficial dirigido a personas mayores de 60 años y ofrece descuentos en distintos establecimientos y servicios.

Entre las opciones destacadas para el Día del Padre se encuentran promociones en tiendas departamentales, librerías, calzado, ópticas e incluso vuelos nacionales.

Suburbia

Las personas que presenten su credencial vigente del INAPAM pueden obtener un 5% de descuento al momento de realizar el pago en caja. Esta opción puede resultar útil para adquirir ropa, accesorios o artículos para el hogar como regalo.

Aeroméxico

La aerolínea ofrece un 15% de descuento en vuelos para personas mexicanas de 60 años o más que cuenten con una credencial INAPAM vigente. Para muchas familias, un viaje puede convertirse en una experiencia memorable para celebrar el Día del Padre.

Flexi

La marca de calzado ofrece un 10% de descuento para beneficiarios del programa. Se recomienda verificar previamente las sucursales participantes mediante el directorio oficial correspondiente.

Librerías Porrúa

Los amantes de la lectura pueden aprovechar un 10% de descuento en libros al menudeo, una alternativa que puede convertirse en un regalo significativo para muchos padres.

Ópticas participantes

Algunas sucursales ofrecen descuentos que van del 5% al 10%. Las condiciones y establecimientos participantes pueden variar, por lo que es recomendable consultar la información oficial antes de realizar la compra.

¿Quiénes pueden obtener la credencial INAPAM?

La credencial está dirigida a personas que hayan cumplido 60 años de edad o más. Además de facilitar el acceso a descuentos y beneficios en distintos sectores, funciona como una identificación reconocida para acceder a programas y promociones diseñadas para adultos mayores. Para quienes aún no cuentan con ella, el trámite puede realizarse en los módulos autorizados del instituto.

Requisitos para tramitar la credencial INAPAM

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Las personas interesadas deben acudir personalmente a uno de los módulos habilitados para realizar el trámite. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

La documentación requerida es la siguiente:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Además, se debe proporcionar información de una persona de contacto para casos de emergencia, incluyendo:

CURP.

Número telefónico.

Presentar los documentos completos permitirá agilizar el proceso de registro y emisión de la credencial.

Más que descuentos: una oportunidad para celebrar

El Día del Padre suele representar una ocasión especial para agradecer y reconocer el papel que desempeñan los padres dentro de las familias mexicanas. Aunque muchas personas optan por regalos tradicionales, aprovechar los beneficios del INAPAM puede abrir la puerta a experiencias diferentes, desde un viaje hasta la compra de un libro o un par de zapatos con descuento.

Para quienes ya cuentan con la credencial, estas promociones pueden significar un ahorro importante durante una temporada en la que los gastos familiares suelen aumentar.

Con la llegada del Día del Padre 2026, los beneficios del INAPAM pueden convertirse en una herramienta útil para encontrar un regalo especial sin afectar demasiado el presupuesto. Ya sea un viaje, un libro, ropa o un nuevo par de zapatos, los descuentos disponibles ofrecen alternativas para celebrar a papá mientras se aprovechan las ventajas que brinda esta credencial para adultos mayores.

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