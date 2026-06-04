En México se espera que el Mundial deje una derrama económica de tres mil millones de dólares, según reveló Mikel Arriola. El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguró que el torneo de FIFA creará un impacto 235 por ciento mayor al que —en promedio— genera un fin de semana de la Fórmula Uno. Sin embargo, la justa requirió una inversión global en infraestructura de 12 mil millones de dólares para que, en territorio mexicano, se jueguen 13 partidos. Esto representa una cifra cuatro veces mayor a la derrama económica esperada en México.

Se prevé una creación de 24 mil empleos en México

"Se proyecta una creación de 24 mil empleos directos e indirectos. Además de que se calcula un aumento del 44 por ciento en el número de visitantes internacionales entre junio y julio. México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol respecto a su población. "Esta Copa del Mundo será la más vista de la historia", sentenció en su participación en el congreso de World Football Summit Mexico City 2026.

Palabras que Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, respaldó al momento de reconocer que uno de los mayores impactos que dejará el Mundial al país es la "plataforma de ampliación" que se vivirá después de ser tres veces mundialista. "Es importante entender la plataforma de amplificación que un Mundial presenta como oportunidad a un país. […] En todos los países hay cosas negativas, pero se olvida que México tiene tradición y cultura con nuevos sinónimos que son modernidad y oportunidad. Ese es el verdadero punto positivo que nace por la entrega de una organización perfecta", concluyó.

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AS