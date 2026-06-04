SAT confirma qué 5 cosas no debes hacer para que no bloqueen tus cuentas de inmediato

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció sus medidas en México este 2026. Para evitar que el fisco congele los fondos de inmediato, es importante conocer las prácticas financieras que se deben evitar hacer. La inmovilización de fondos es una medida extrema pero completamente legal, respaldada por el artículo 156-bis del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades tributarias pueden ordenar a instituciones bancarias como BBVA, Banamex o Santander que retengan el dinero de un usuario si detectan irregularidades graves. Esto ocurre de manera directa y sin necesidad de un juicio previo, afectando severamente la liquidez inmediata.

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Si los movimientos financieros diarios no coinciden con el estatus tributario oficial del contribuyente, el sistema enciende focos rojos de inmediato. A continuación, te decimos qué acciones específicas deben erradicarse por completo de los hábitos financieros para no perder el acceso al capital.

5 cosas que nunca se deben hacer ante el SAT

1. Ignorar las deudas fiscales: Tener adeudos sin pagar es la vía más rápida y segura para sufrir un bloqueo bancario. Si el contribuyente omite liquidar sus impuestos pendientes o no se acerca para ofrecer una garantía de pago, el fisco exigirá al banco que congele el monto exacto equivalente a la deuda, dejando a la persona sin acceso a esos recursos vitales.

2. Caer en la temida discrepancia fiscal: Gastar mucho más de lo que se gana es un error garrafal en la actualidad. Si los depósitos en efectivo o pagos con tarjeta de crédito superan los ingresos declarados formalmente, el SAT asumirá que se está ocultando dinero. Es imperativo guardar siempre comprobantes, facturas y contratos legales que justifiquen cualquier ingreso extraordinario.

3. Olvidar las declaraciones obligatorias: No presentar las declaraciones mensuales o anuales a tiempo pone al usuario directamente en la mira de los auditores. Esta omisión básica es una señal de alerta inmediata que demuestra una clara falta de cumplimiento, dándole a la autoridad motivos suficientes para restringir las cuentas bancarias hasta que se regularice toda la situación contable.

Errores de logística y transferencias que cuestan caros

4. Cambiar de casa sin avisar al fisco: Abandonar el domicilio fiscal registrado sin actualizar los datos en la plataforma es sumamente riesgoso. Si un notificador oficial intenta buscar al ciudadano para entregar un requerimiento y no lo encuentra, la autoridad asume que hay evasión y procede a inmovilizar los fondos porque no tiene otra forma de contacto formal.

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5. Usar conceptos sospechosos o recurrir al \"pitufeo\": Fraccionar depósitos para no superar el límite de 15 mil pesos mensuales o usar palabras de broma en las transferencias atrae auditorías inmediatas. El sistema bancario unifica todos los movimientos mediante el RFC, por lo que intentar burlar los algoritmos de vigilancia solo empeorará la situación legal y financiera del titular.

Recuerda revisar el Buzón Tributario al menos una vez por semana, separar estrictamente las finanzas personales de las del negocio y nunca prestar la cuenta para recibir dinero de terceros.

En caso de que una persona ya enfrente un bloqueo en sus tarjetas, debe mantener la calma y acercarse de inmediato a un contador público certificado. El fisco está obligado por ley a liberar el excedente si retuvieron más dinero del adeudado, pero el proceso exige responder formalmente, ofrecer garantías y aclarar la situación tributaria en un plazo muy corto.

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AS