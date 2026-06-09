INAPAM confirma todos estos descuentos para el Día del Padre 2026

La credencial del INAPAM es tu mejor aliada. Con descuentos confirmados en vuelos, restaurantes y tiendas departamentales en todo México, celebrar a lo grande y cuidar la economía familiar hoy es totalmente posible.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha ratificado un extenso catálogo de beneficios para los adultos mayores de 60 años. De cara a la celebración del próximo domingo 21 de junio, las familias mexicanas podrán acceder a rebajas que van del 5% al 50% en miles de establecimientos a nivel nacional.

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Esta iniciativa gubernamental tiene un objetivo claro: proteger las finanzas personales durante una de las temporadas de mayor consumo en el país. Para hacer válidas estas promociones, el único requisito indispensable es presentar la tarjeta oficial vigente al momento de solicitar la cuenta o pagar en caja.

Comercios y marcas que se suman al festejo

Las opciones para consentir a los padres abarcan múltiples sectores comerciales, adaptándose a todos los gustos y presupuestos. Tiendas departamentales de gran formato, como Suburbia, aplican un 5% de descuento directo en sus departamentos de ropa, calzado y accesorios para renovar el guardarropa de papá.

Si el plan es regalar una experiencia inolvidable, el sector turístico también participa activamente. Aeroméxico ofrece hasta un 15% de rebaja en el costo total de sus vuelos para los titulares de la credencial, abriendo la puerta a reencuentros familiares o vacaciones soñadas.

Para los amantes de la lectura y la comodidad , Librerías Porrúa otorga un 10% de descuento en la compra de libros al menudeo. Por su parte, marcas reconocidas como Flexi contemplan un 10% menos en calzado, asegurando opciones prácticas y útiles para el día a día.

Gastronomía y salud: Beneficios integrales

El sector gastronómico no se queda atrás en esta celebración nacional. Diversas cafeterías, pastelerías y restaurantes, incluyendo cadenas como Bisquets Obregón, ofrecen descuentos que rondan el 5% en el consumo total de alimentos, ideales para el desayuno o la comida familiar.

Más allá del entretenimiento, el cuidado personal y médico de los padres es una prioridad. El catálogo incluye rebajas significativas en farmacias, ópticas, laboratorios de análisis clínicos y estéticas, permitiendo un monitoreo preventivo de la salud con descuentos de entre el 5% y el 10%.

Tips rápidos para aprovechar tu credencial al máximo

Para evitar contratiempos durante el Día del Padre, es fundamental conocer las reglas de uso de estos beneficios. Las autoridades de la Secretaría de Bienestar recomiendan siempre verificar la vigencia del plástico y consultar las restricciones específicas de cada sucursal antes de consumir.

A continuación, te presentamos una lista de puntos clave para garantizar tu ahorro:

Presenta tu tarjeta antes de pagar: Anuncia que usarás tu beneficio INAPAM al pedir la cuenta, no después.

Anuncia que usarás tu beneficio INAPAM al pedir la cuenta, no después. Uso estrictamente personal: El descuento aplica únicamente para el consumo o compra del titular de la credencial.

El descuento aplica únicamente para el consumo o compra del titular de la credencial. No es acumulable: Estas promociones generalmente no se pueden combinar con otras ofertas o rebajas de temporada.

Estas promociones generalmente no se pueden combinar con otras ofertas o rebajas de temporada. Cuidado con los fraudes: El INAPAM advierte que todos sus trámites son gratuitos; nunca entregues dinero ni claves bancarias por internet.

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Celebrar a los padres y abuelos este 2026 no tiene por qué representar un desequilibrio financiero. Con información, planeación y el uso estratégico de estos beneficios, las familias pueden brindar un merecido homenaje a sus seres queridos mientras cuidan su economía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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