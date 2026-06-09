La inflación en México registró una desaceleración mayor a la prevista durante mayo de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador anual se ubicó en 3.94%, regresando a niveles inferiores al 4% después de tres meses consecutivos por encima de ese umbral.Durante el quinto mes del año, la inflación general anual disminuyó a 3.94%, lo que representó una reducción de 0.21 puntos porcentuales respecto al dato reportado en abril.El resultado fue mejor al esperado por especialistas, quienes proyectaban una moderación a 4.03%, luego del 4.45% registrado en abril pasado.Según el Inegi, este comportamiento estuvo impulsado por la disminución mensual de la parte no subyacente, favorecida por una mejoría en los precios de productos energéticos y agropecuarios.Uno de los cambios más relevantes fue que el jitomate dejó de figurar entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales.Además, en comparación con mayo de 2025, la inflación mensual fue de 0.28%, mientras que la anual se ubicó entonces en 4.42%.Entre los bienes con mayores incrementos destacó la papa y otros tubérculos, con una variación mensual de 12.68%, encabezando la lista de productos con mayores aumentos.Por su parte, el gas doméstico LP registró un alza de 2.05%, mientras que el gas natural presentó una disminución de 7.88 por ciento.También aumentaron los precios de los detergentes, con 1.96%, y del pollo, con 1.52 por ciento.La tortilla de maíz apareció igualmente entre los productos con incrementos, al reportar una variación mensual de 0.81 por ciento.Este comportamiento impactó en establecimientos dedicados a la preparación de alimentos. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios con un aumento de 0.51%, mientras que los restaurantes y servicios similares registraron un incremento de 0.41 por ciento.A ello se sumó el aumento de 0.34% en la renta de vivienda y de 0.61% en el transporte colectivo.En contraste, diversos alimentos mostraron reducciones importantes en sus precios durante mayo.El tomate verde disminuyó 28.73%, mientras que el chile serrano bajó 16.98% y otros chiles frescos registraron una caída de 17.88%, luego de haber presionado previamente la inflación.Asimismo, el huevo, el limón, los plátanos, la cebolla y el pepino también reportaron disminuciones en sus precios.Otro de los factores que contribuyó a moderar el indicador fue la electricidad, cuyo costo presentó una reducción mensual de 17.88 por ciento.Hidalgo, Yucatán y Jalisco, entre las entidades con mayor inflaciónEn el análisis por entidad federativa, Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Michoacán y Veracruz destacaron como los estados con los mayores niveles de inflación.Por el contrario, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas registraron una inflación negativa durante el periodo analizado.La desaceleración de la inflación observada en mayo permitió que el indicador nacional regresara a niveles inferiores al 4%, un comportamiento que superó las expectativas del mercado y que estuvo respaldado, principalmente, por menores presiones en algunos productos agropecuarios y energéticos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF