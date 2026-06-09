La inflación en México registró una desaceleración mayor a la prevista durante mayo de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador anual se ubicó en 3.94%, regresando a niveles inferiores al 4% después de tres meses consecutivos por encima de ese umbral.

Inflación baja más de lo previsto en mayo

Durante el quinto mes del año, la inflación general anual disminuyó a 3.94%, lo que representó una reducción de 0.21 puntos porcentuales respecto al dato reportado en abril.

El resultado fue mejor al esperado por especialistas, quienes proyectaban una moderación a 4.03%, luego del 4.45% registrado en abril pasado.

Según el Inegi, este comportamiento estuvo impulsado por la disminución mensual de la parte no subyacente, favorecida por una mejoría en los precios de productos energéticos y agropecuarios.

Uno de los cambios más relevantes fue que el jitomate dejó de figurar entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales.

Además, en comparación con mayo de 2025, la inflación mensual fue de 0.28%, mientras que la anual se ubicó entonces en 4.42%.

Datos clave

Inflación anual en mayo de 2026: 3.94%

Inflación anual en abril de 2026: 4.45%

Estimación de analistas: 4.03%

Inflación mensual en mayo: 0.28%

Los productos que más subieron de precio

Entre los bienes con mayores incrementos destacó la papa y otros tubérculos, con una variación mensual de 12.68%, encabezando la lista de productos con mayores aumentos.

Por su parte, el gas doméstico LP registró un alza de 2.05%, mientras que el gas natural presentó una disminución de 7.88 por ciento.

También aumentaron los precios de los detergentes, con 1.96%, y del pollo, con 1.52 por ciento.

La tortilla de maíz apareció igualmente entre los productos con incrementos, al reportar una variación mensual de 0.81 por ciento.

Este comportamiento impactó en establecimientos dedicados a la preparación de alimentos. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios con un aumento de 0.51%, mientras que los restaurantes y servicios similares registraron un incremento de 0.41 por ciento.

A ello se sumó el aumento de 0.34% en la renta de vivienda y de 0.61% en el transporte colectivo.

Los productos que ayudaron a contener la inflación

En contraste, diversos alimentos mostraron reducciones importantes en sus precios durante mayo.

El tomate verde disminuyó 28.73%, mientras que el chile serrano bajó 16.98% y otros chiles frescos registraron una caída de 17.88%, luego de haber presionado previamente la inflación.

Asimismo, el huevo, el limón, los plátanos, la cebolla y el pepino también reportaron disminuciones en sus precios.

Otro de los factores que contribuyó a moderar el indicador fue la electricidad, cuyo costo presentó una reducción mensual de 17.88 por ciento.

Hidalgo, Yucatán y Jalisco, entre las entidades con mayor inflación

En el análisis por entidad federativa, Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Michoacán y Veracruz destacaron como los estados con los mayores niveles de inflación.

Por el contrario, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas registraron una inflación negativa durante el periodo analizado.

La desaceleración de la inflación observada en mayo permitió que el indicador nacional regresara a niveles inferiores al 4%, un comportamiento que superó las expectativas del mercado y que estuvo respaldado, principalmente, por menores presiones en algunos productos agropecuarios y energéticos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF