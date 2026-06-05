Banco del Bienestar: el secreto que puede hacer rendir más tu dinero y pocos conocen

Te revelamos un secreto poco conocido de tu Tarjeta del Bienestar que cambiará la forma en que administras tus recursos, permitiéndote estirar cada peso hasta el próximo depósito sin sufrir carencias. Miles de estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez para educación media superior están acostumbrados a ir a los cajeros automáticos para retirar la totalidad de su dinero el mismo día del pago. Sin embargo, el Banco del Bienestar ha recordado recientemente que existe una estrategia mucho más eficiente para evitar que los fondos se esfumen rápidamente en gastos hormiga.

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El gran secreto que pocos beneficiarios conocen radica en utilizar el plástico como una herramienta de pago directo y de ahorro constante, en lugar de percibirlo solo como un medio para extraer efectivo. Al mantener el dinero resguardado en la cuenta bancaria, los jóvenes evitan la tentación inmediata de realizar gastos innecesarios o compras impulsivas en la calle.

¿Por qué pagar con la tarjeta hace que tu beca rinda más?

Cuando pagas directamente con tu tarjeta en supermercados, papelerías, farmacias o tiendas de conveniencia, llevas un control mucho más exacto de lo que consumes en tu día a día.

Recuerda que, al utilizar las terminales bancarias de los establecimientos formales, proteges tu dinero contra robos, extravíos o el simple descontrol del cambio en monedas. Si revisas tus movimientos periódicamente desde la aplicación móvil oficial, podrás identificar con precisión en qué se te va el dinero y ajustar tus hábitos de consumo para el siguiente ciclo escolar.

Operaciones clave que puedes realizar sin costo alguno

La Secretaría de Bienestar ha enfatizado en diversas ocasiones que la cuenta vinculada a este programa social ofrece múltiples beneficios financieros que van más allá del cobro bimestral. Para sacarle el máximo provecho a tu apoyo gubernamental, es fundamental conocer todas las operaciones permitidas sin cobro de comisiones en cualquier rincón del país.

Para que tu dinero rinda al máximo, aquí tienes una lista de tips rápidos y funciones clave que puedes ejecutar con tu plástico:

Realizar pagos directos: Úsala en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria sin pagar comisiones extra.

Úsala en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria sin pagar comisiones extra. Recibir depósitos externos: Acepta transferencias de familiares o amigos, adicionales a los apoyos sociales.

Acepta transferencias de familiares o amigos, adicionales a los apoyos sociales. Ahorrar dinero de forma segura: Mantén tus fondos protegidos directamente en la cuenta vinculada, generando un historial.

Mantén tus fondos protegidos directamente en la cuenta vinculada, generando un historial. Retirar efectivo estratégicamente: Saca dinero de forma gradual en cajeros automáticos solo cuando sea estrictamente necesario.

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El hábito del ahorro como herramienta principal para el futuro

De esta manera tan sencilla, los estudiantes tienen la gran posibilidad de administrar mejor el apoyo económico y destinarlo a necesidades prioritarias relacionadas con su formación académica y bienestar personal. Al no tener el efectivo físicamente en la mano, el cerebro procesa el gasto de forma diferente, fomentando un ahorro pasivo que rinde frutos a fin de mes.

Aprovechar al máximo la tecnología y los servicios del Banco del Bienestar te permitirá construir una base sólida de educación financiera que te servirá mucho más allá de tu etapa como estudiante.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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