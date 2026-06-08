INAPAM confirma que entregará 9 mil pesos a quien cumpla estos requisitos en junio 2026

¿Sabías que tu credencial del INAPAM sirve para mucho más que descuentos? Este mes de junio de 2026, los adultos mayores en México pueden acceder a un ingreso mensual de 9 mil pesos mediante un programa oficial. Descubre los requisitos y qué documentos necesitas llevar hoy mismo a ventanilla.

Lee también: SAT confirma multas para quienes hagan transferencias superiores a este monto en junio 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha confirmado recientemente que mantiene abierto su exitoso Servicio de Vinculación Productiva. Esta iniciativa gubernamental permite a las personas de la tercera edad reintegrarse al mercado laboral formal, garantizando un sueldo base altamente competitivo, un entorno seguro y el respeto absoluto a sus derechos humanos.

A diferencia de la pensión universal entregada bimestralmente por la Secretaría de Bienestar, este beneficio no es un subsidio directo, sino una valiosa oportunidad de empleo formal o voluntariado. Los interesados pueden elegir libremente entre postularse a vacantes en empresas privadas de prestigio o unirse al sistema de empacadores voluntarios en diversas tiendas de autoservicio.

¿Qué es el Servicio de Vinculación Productiva?

Este programa estratégico busca erradicar por completo la discriminación laboral por motivos de edad en el país. Al inscribirse en la modalidad formal, los adultos mayores firman un contrato directo con las compañías participantes, lo que les asegura un ingreso mensual de al menos 9 mil pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de todas las prestaciones de ley como aguinaldo y vacaciones.

Por otro lado, quienes prefieren una mayor flexibilidad de horarios pueden optar por el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía. En esta modalidad específica no existe un contrato laboral formal con la tienda, y los ingresos económicos dependen enteramente de las propinas voluntarias otorgadas por los clientes al momento de realizar sus compras en los supermercados.

Lista exacta de documentos para el trámite

Para acceder a cualquiera de estas dos atractivas modalidades, el trámite es completamente gratuito, presencial y se resuelve de manera ágil en una sola visita. El primer paso indispensable para iniciar el proceso es contar con la Credencial INAPAM vigente, la cual funciona como una identificación oficial válida en todo el territorio nacional.

Si ya cuentas con tu tarjeta de descuentos, debes acudir personalmente al módulo de atención más cercano a tu domicilio. El horario oficial de recepción de documentos es de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, sin necesidad de agendar una cita previa por internet ni realizar filas interminables desde la madrugada.

Te puede interesar: Se espera que el Mundial 2026 en México deje derrama económica de tres mil millones de dólares

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del Gobierno de México, los solicitantes deben presentarse en la ventanilla correspondiente con la siguiente documentación en formato original y copia:

Credencial INAPAM vigente (cualquier diseño emitido anteriormente es válido).

vigente (cualquier diseño emitido anteriormente es válido). Identificación oficial con fotografía (credencial del INE , pasaporte o cédula profesional).

con fotografía (credencial del , pasaporte o cédula profesional). Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y certificada.

actualizada y certificada. Acta de nacimiento legible o una copia certificada reciente.

legible o una copia certificada reciente. Comprobante de domicilio actual (no mayor a tres meses de antigüedad, como recibo de luz o agua).

Recuerda siempre que este trámite es estrictamente personal y no requiere de la intervención de gestores o intermediarios. Si alguna persona te solicita dinero a cambio de agilizar tu ingreso al programa laboral, denúncialo inmediatamente ante las autoridades correspondientes para evitar caer en fraudes y proteger tu estabilidad económica.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS