Este 27 de mayo, el actual Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer durante la conferencia de prensa encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la reducción en un 49% de los homicidios dolosos en el país.

Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que el gobierno mexicano ha logrado una reducción "sin precedente" en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración de Sheinbaum, al reportar una disminución preliminar del 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Entidades federativas como Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Baja California, que tradicionalmente encabezaban las listas rojas de incidencia delictiva, mostraron una estabilización notable y un retroceso en los delitos de sangre.

Harfuch explica la caída en la reducción de homicidios

Durante la presentación, el funcionario afirmó que "el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país".

"De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso" , dijo Harfuch, quien atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una mayor coordinación territorial.

Según este, la actual estrategia de seguridad combina "inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente", con revisiones diarias del gabinete de seguridad para identificar objetivos prioritarios y fenómenos delictivos en las zonas con mayores niveles de violencia.

El informe ocurre en un contexto en el que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas y tras años de cifras récord de homicidios vinculados al crimen organizado.

Destacan extradición de 92 objetivos de alto impacto a EU

La administración de Sheinbaum ha defendido una estrategia basada en coordinación interinstitucional, despliegues focalizados y labores de inteligencia, en contraste con críticas de opositores y organizaciones civiles que exigen resultados sostenidos.

Harfuch afirmó que en dos años se han detenido a 54 mil 297 objetivos, lo que implica que “haya menos delincuentes en la calle”. Por igual, se han decomisado 402.8 toneladas de droga; destruido cerca de 2 mil 382 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y, de octubre de 2024 al presente mayo se han asegurado 28 mil 739 armas de fuego, de las cuales un 78% proviene de Estados Unidos.

El funcionario también destacó la extradición y transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos entre 2025 y 2026, una medida que busca impedir espacios de impunidad para criminales acusados de secuestro, extorsión y ataques contra autoridades.

"En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los carteles y de todas las facciones de los grupos delictivos", afirmó. A lo anterior se suma la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos siete alcaldes en funciones, como parte de una política de "cero impunidad".

Gabinete atribuye resultados a los operativos de captura de capos del narcotráfico

Las autoridades de seguridad atribuyen esta disminución del 49% principalmente a la captura estratégica de líderes regionales, el aumento exponencial de patrullajes disuasivos de la Guardia Nacional en zonas críticas y el bloqueo masivo de cuentas bancarias vinculadas a las redes de la delincuencia organizada.

Tras el reporte, entidades como Yucatán, Coahuila, Aguascalientes y Baja California Sur mantienen las tasas más bajas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes.

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AO

