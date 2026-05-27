Hoy miércoles 27 de mayo, el peso mexicano muestra un comportamiento intrigante frente al dólar: la divisa estadounidense se cotiza cerca de los 17.30 pesos por unidad. Descubre cómo este movimiento impacta directamente tus finanzas personales y qué esperar del mercado cambiario para la jornada.

¿Qué está pasando con el precio del dólar hoy?

El mercado cambiario amaneció este miércoles 27 de mayo de 2026 con una cotización que mantiene a los inversionistas y ahorradores a la expectativa. De acuerdo con los datos en tiempo real de Bloomberg en Línea, el par dólar vs peso mexicano se ubica en torno a los 17.30 y 17.32 pesos por unidad.

Esta cifra representa una baja para el peso mexicano. Para el ciudadano de a pie, esto significa que el poder adquisitivo frente a la moneda extranjera es menor; ayer, la divisa estadounidense cerró en 17.309 pesos y al inicio de operaciones de este día está en 17.358 pesos.

El dólar estadounidense, por su parte, ha mostrado fluctuaciones menores en el mercado global. Sin embargo, en su cruce con la moneda azteca, la volatilidad se ha contenido. Esto responde a una serie de factores macroeconómicos que brindan un soporte clave a la divisa local.

Es importante recordar que el tipo de cambio no es solo un número en una pantalla. Afecta desde el precio de los productos importados que consumimos a diario, hasta el valor real de las remesas que envían los connacionales desde el extranjero.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 27 de mayo de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.40 | 17.90

Banco Azteca | 16.65 | 17.84

BBVA Bancomer | 16.46 | 17.59

Banorte | 16.10 | 17.65

Banamex | 16.76 | 17.72

Scotiabank | 16.70 | 17.90

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del miércoles 27 de mayo es de 17.2949 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales de bancos en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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