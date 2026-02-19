INAPAM confirma que este descuento en tiendas sigue vigente en marzo 2026

La credencial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece múltiples beneficios, entre los que destacan promociones y descuentos en distintos establecimientos de la República Mexicana. Uno de los apoyos más relevantes es el que se aplica en supermercados, ya que representa un ahorro directo en productos de consumo básico.

Durante marzo de 2026 continuará vigente un descuento en una de las cadenas de supermercados más importantes del país. A continuación, te contamos de cuál se trata y cómo aprovecharlo.

¿Qué descuentos siguen vigentes con la tarjeta INAPAM?

Ante la duda de si este beneficio seguirá aplicando en marzo de 2026, la tienda confirmó que la promoción permanecerá activa.

Se trata de un descuento del 10% en artículos de categorías específicas en Soriana, válido en todas las sucursales del país.

Este apoyo representa una oportunidad para que las personas adultas mayores reduzcan el gasto en su despensa y artículos esenciales, lo que contribuye a mejorar su economía familiar.

¿Qué otras tiendas ofrecen descuentos con INAPAM en marzo de 2026?

Además de Soriana, otras tiendas mantienen promociones para quienes presenten su credencial vigente:

Chedraui: 5% de descuento en alimentos.

5% de descuento en alimentos. La Comer: 10% de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y 5% adicional con credencial INAPAM.

10% de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y 5% adicional con credencial INAPAM. El Punto : descuentos del 15% al 20% en diversos productos de abarrotes.

: descuentos del 15% al 20% en diversos productos de abarrotes. Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest S.A. : 10% de descuento.

: 10% de descuento. Carnicería Paty (Estado de México): 7% de descuento.

7% de descuento. Tienda Súper Ahorro (Estado de México): 8% de descuento.

8% de descuento. Panadería Sebastián (Estado de México): 10% de descuento.

Se recomienda consultar directamente en cada establecimiento los términos y condiciones, así como verificar que la credencial INAPAM esté vigente y en buen estado para hacer válido el beneficio.

