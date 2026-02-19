Jueves, 19 de Febrero 2026

INAPAM: Adultos mayores pagan la mitad en transporte con este REQUISITO

En lo que va de este mes de febrero de 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos en el transporte en algunos estados  

Por: El Informador

hay algunos requisitos que deben cumplir para obtener descuento en el transporte con la tarjeta INAPAM. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Febrero 2026 está por terminar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), junto con la Secretaría del Bienestar, ofrece hasta 50 % de descuento en el transporte a las y los adultos mayores de algunos estados.   

A continuación te decimos en qué estados aplica este descuento especial y cómo obtenerlo. 

Hasta 50 % de descuentos INAPAM en el transporte

Cabe destacar que hay algunos requisitos que deben cumplir para obtenerlos. Entre ellos está tener la tarjeta INAPAM vigente y vivir en algunos de estos estados y ciudades: 

  • Estado de México
  • Guerrero
  • Michoacán

  • Morelos
  • Puebla
  • Chiapas
  • Querétaro
  • Tabasco
  • Veracruz

Para conocer más detalles, como el municipio, nombre del establecimiento y el tipo de descuento, ingresa aquí. 

¿Cómo puedo obtener mi tarjeta del INAPAM?

Los requisitos para obtener tu credencial INAPAM son:

  • Tener 60 años o más
  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente:

Credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

  • CURP actualizado.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: 

Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

  • Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.  

Persona de contacto de emergencia

Requisitos:

  1.  CURP actualizado.
  2.  Número telefónico.

*Cada Estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional.

AS

Temas

