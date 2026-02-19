INAPAM: Adultos mayores pagan la mitad en transporte con este REQUISITO

Febrero 2026 está por terminar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), junto con la Secretaría del Bienestar, ofrece hasta 50 % de descuento en el transporte a las y los adultos mayores de algunos estados. A continuación te decimos en qué estados aplica este descuento especial y cómo obtenerlo. Cabe destacar que hay algunos requisitos que deben cumplir para obtenerlos. Entre ellos está tener la tarjeta INAPAM vigente y vivir en algunos de estos estados y ciudades: Para conocer más detalles, como el municipio, nombre del establecimiento y el tipo de descuento, ingresa aquí. Los requisitos para obtener tu credencial INAPAM son:Credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.Persona de contacto de emergenciaRequisitos: *Cada Estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional.*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS