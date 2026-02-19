INAPAM: Adultos mayores pagan la mitad en transporte con este REQUISITO

Febrero 2026 está por terminar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), junto con la Secretaría del Bienestar, ofrece hasta 50 % de descuento en el transporte a las y los adultos mayores de algunos estados.

A continuación te decimos en qué estados aplica este descuento especial y cómo obtenerlo.

Hasta 50 % de descuentos INAPAM en el transporte

Cabe destacar que hay algunos requisitos que deben cumplir para obtenerlos. Entre ellos está tener la tarjeta INAPAM vigente y vivir en algunos de estos estados y ciudades:

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Puebla

Chiapas

Querétaro

Tabasco

Veracruz

Para conocer más detalles, como el municipio, nombre del establecimiento y el tipo de descuento, ingresa aquí.

¿Cómo puedo obtener mi tarjeta del INAPAM?

Los requisitos para obtener tu credencial INAPAM son:

Tener 60 años o más

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente:

Credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses:

Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.

Persona de contacto de emergencia

Requisitos:

CURP actualizado. Número telefónico.

*Cada Estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional.

AS