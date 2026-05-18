Pensión Bienestar 2026: Este es el último día que habrá pago en mayo

¿Cuándo es el último día de pago de la Pensión Bienestar en mayo 2026? El operativo de dispersión de la Secretaría de Bienestar está por concluir. De acuerdo con la información del calendario oficial revelado a inicios de mes, el miércoles 27 de mayo de 2026 es el último día de depósitos.

Esta fecha marca el cierre del pago correspondiente al bimestre mayo-junio. Los beneficiarios cuyos apellidos inician con las letras W, X, Y, Z serán los últimos en recibir sus recursos.

El monto que se deposita varía según el programa. Los adultos mayores de 65 años reciben 6 mil 400 pesos, mientras que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar obtienen 3 mil 100 pesos.

Por su parte, las personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos. Todos estos apoyos se entregan de forma directa, sin intermediarios y con total transparencia.

¿Quiénes cobran esta semana en el Banco del Bienestar?

Hoy, lunes 18 de mayo, finalizan los depósitos para la letra M. A partir de mañana, el proceso se acelera para cubrir el resto del abecedario antes de la fecha límite.

Si vives en Guadalajara, Zapopan o cualquier otro municipio de Jalisco, es importante que conozcas el orden exacto de los próximos días para planear tus retiros:

Martes 19 de mayo: Letras N, Ñ, O.

Miércoles 20 de mayo: Letras P, Q.

Jueves 21 y viernes 22 de mayo: Letra R.

Lunes 25 de mayo: Letra S.

Martes 26 de mayo: Letras T, U, V.

Miércoles 27 de mayo: Letras W, X, Y, Z (cierre definitivo del calendario).

Recuerda que el dinero cae directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Además de que existe la posibilidad de sacarlo en efectivo del cajero o directo en caja, esta herramienta financiera permite pagar en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia.

Además, las autoridades recomiendan no acudir a las sucursales antes de la fecha que te corresponde. Esto ayuda a mantener el orden y proteger la seguridad de todos los asistentes.

ESPECIAL / Gobierno de México

Algunos consejos sobre el depósito de dinero en la tarjeta de la Pensión Bienestar

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, ha reiterado que el sistema de transferencias funciona de manera automática y segura. Sin embargo, si llega el 27 de mayo y no ves tu saldo reflejado, mantén la calma.

Aquí tienes algunos consejos para resolver cualquier inconveniente relacionado con la Pensión Bienestar:

Revisa tu saldo desde casa: Descarga y usa la aplicación móvil oficial del banco o llama al número 800 900 2000. Así evitarás dar vueltas en vano bajo el sol.

Descarga y usa la aplicación móvil oficial del banco o llama al número 800 900 2000. Así evitarás dar vueltas en vano bajo el sol. Espera 24 horas adicionales: En ocasiones, la alta saturación del sistema bancario retrasa el reflejo del dinero en la cuenta.

En ocasiones, la alta saturación del sistema bancario retrasa el reflejo del dinero en la cuenta. Protege tu NIP: Nunca se debe aceptar ayuda de extraños en los cajeros automáticos. Los fraudes aumentan durante los días de pago.

Nunca se debe aceptar ayuda de extraños en los cajeros automáticos. Los fraudes aumentan durante los días de pago. Acude a un módulo oficial: Si el problema persiste días después del cierre del calendario, se puede visitar el módulo de atención más cercano con identificación oficial y la tarjeta.

¿Qué pasa después del 27 de mayo con los pagos?

Una vez que concluya el calendario oficial este miércoles 27 de mayo, el programa entrará en una pausa habitual. El próximo depósito se realizará hasta el mes de julio, cubriendo el bimestre julio-agosto.

Si existen dudas adicionales sobre el estatus en el padrón, el portal oficial de la Secretaría del Bienestar está disponible las 24 horas para consultas con la CURP a la mano.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF