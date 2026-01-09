INAPAM + Bienestar: Lo que debes saber de la alianza que beneficia a adultos mayores en 2026

Durante este 2026, habrá un nuevo periodo de registro para que personas mayores de 65 años tengan la oportunidad de solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , programa social que busca apoyar económicamente a los ciudadanos de la tercera edad que no tienen ninguna otra contribución monetaria o pensión.

En especial, se insta a las personas que cumplieron 65 años recientemente o que están por cumplirlos a realizar dicho registro.

¿Cuáles son los requisitos?

Para hacer el registro, las personas interesadas deben acudir a su módulo de la Secretaría del Bienestar correspondiente con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

INE

Credencial del INAPAM

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Formato Único de Bienestar previamente completado

Esta pensión le brinda a los beneficiarios un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales, el cual es depositado directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario de este apoyo se organiza conforme la inicial del primer apellido de los solicitantes. La intención de esta organización es mantener un orden en los módulos y evitar aglomeraciones. Además, esta dinámica ha sido utilizada anteriormente por la Secretaría del Bienestar.

Para ser parte de este proceso, los adultos mayores deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Tener 65 años o más durante el periodo bimestral en el que se incorporan

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Contar con un domicilio actual en México

La coordinación entre la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), busca contribuir en la economía de las personas de la tercera edad , brindándoles un bienestar económico y una mejor calidad de vida.

