En el marco del mayor salón de tecnología del mundo, El Grupo Geely y sus marcas Geely, Link & Co y Zeekr presentaron sus más recientes lanzamientos en este lado del océano, dejando ver que están fuera de Estados Unidos (EU), sí, pero que esto no tiene que ser algo permanente.

Todo empezó el pasado lunes por la mañana, cuando medios de comunicación de México, Canadá y Estados Unidos, invitados por el grupo chino, nos presentamos en Las Vegas Speedway, un autódromo conocido en las afueras de la “Ciudad del Pecado”, para conducir vehículos de las tres marcas. Estaban presentes autos como los Zeekr X, el único que nosotros logramos manejar, pero también estaban la SUV 7X y 001 —el vehículo más vendido de la marca en Guadalajara—; las Link & Co 08 y 09, además de la Geely Starray. Era difícil conseguir subirse a uno. Los medios canadienses y estadounidenses disputaban los autos como si fuera la última cerveza en el estadio de los Raiders. Como su transporte de regreso al hotel salía antes, tenían prioridad. Tuvimos suerte en conducir el X, el eléctrico subcompacto que comparte tecnología con la Volvo EX30 y que hereda de esta su buen manejo, pero con más equipo y mejores acabados.

Geely refuerza su apuesta por la tecnología avanzada, la electrificación y los acabados de alto nivel. ESPECIAL

Tecnología y novedades

Más tarde, ese día, Geely Group mostró su tecnología Geely Full Domain Safety 2.0, que tiene la ambición de que sus vehículos logren ofrecer cero fatalidades, cero riesgos a la salud, a la propiedad y total privacidad, gracias a la protección de datos. Su centro de tecnología es el mayor del mundo en la industria automotriz, con 82 mil metros cuadrados, donde se hacen pruebas de choques entre autos y contra barreras fijas y otros vehículos en ángulos aleatorios, no solo los determinados por los institutos públicos como EuroNCAP o IIHS. También mostró la evolución de las aplicaciones de Inteligencia Artificial en los vehículos de conducción autónoma, exhibiendo como esta tecnología pasó de los ChatBots de 2022, a ser creadores de razonamientos en 2024 y serán agentes activos en el manejo de los autos a partir de 2026. Se espera que el nivel 5 de conducción autónoma llegue en 2030, aunque esto solo fue sugerido, no confirmado.

Ya en el CES, Geely presentó su SUV de 3 filas, PHEV, con 5.2 metros de largo total y 870 HP, con una autonomía total de alrededor de mil 500 kilómetros. Debe llegar a México a principios de 2027 junto con su hermana, la Zeekr 9X, espectacular en lujo, con potencia de 1,381 HP y cuyo precio probablemente ande alrededor de los 3 millones de pesos.

Sí, Geely Group aún no vende estas marcas en EU, pero ya no solo vende, también fabrica autos Volvo y Polestar en la Unión Americana, por lo que la entrada de las demás, es cuestión de tiempo. Ellos no mencionan, pero saben que a Donald Trump le quedan solo tres años en la Casa Blanca.

Sergio Oliveira/Las Vega