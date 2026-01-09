Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Dónde recoger la tarjeta del apoyo?

Jóvenes Construyendo el Futuro, la iniciativa impulsada por el Gobierno de México, continuará este 2026 con el objetivo de combatir el desempleo, mientras brinda las herramientas necesarias para que los jóvenes de 18 a 29 años adquieran experiencia laboral.

Los beneficiarios de este programa en 2026 tendrán acceso a capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses donde recibirán una beca mensual y seguro médico.

Cabe destacar que, a partir de este mes de enero, el apoyo económico que ofrece la beca incrementará un 13%, el cual se aplicará desde el primer pago del 2026 donde los beneficiarios recibirán $9,583 pesos.

Por este motivo, a continuación, te diremos dónde podrán ir a recoger su tarjeta las personas que se acaban de integrar a este programa para recibir el apoyo económico.

¿Dónde recoger la tarjeta para recibir el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La dispersión de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar y, quienes recientemente iniciaron su proceso de capacitación, deberán acudir a recogerla.

En las redes sociales del programa se compartió que por medio de la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios deberán estar al pendiente de la notificación que indica que pueden pasar a recoger la tarjeta con horario fecha.

Guía para saber dónde recoger la tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro

* Recuerda que deberás tener a la mano documentación como CURP, INE o pasaporte.

* Ingresar a la página Jóvenes Construyendo el Futuro con tu CURP.

* Ve a la sección de "Entrega de tarjetas" para ver el punto de entrega que te corresponde.

* Consulta el calendario y horario asignados según tu municipio o centro de capacitación.

* Acude al módulo de entrega con identificación oficial (INE o pasaporte) y comprobante de registro.

* En caso de no recibir la notificación, se deberá acudir directamente a las oficinas más cercanas o solicitar apoyo en los módulos de atención del programa.

