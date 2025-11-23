IMCO: Se duplicó la brecha entre egresados y titulados entre 2011 y 2025

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó la plataforma Compara Carreras 2025 que analiza los costos y beneficios económicos de 65 licenciaturas, y dio a conocer que, en México, la brecha entre egresados y titulados se duplicó entre 2011 y 2025, al pasar de 90 mil a 170 mil personas.

Esta brecha da como resultado la hipótesis de que el título universitario ya no es el principal requisito para acceder a empleos competitivos , reflejando un cambio en la forma en que las empresas valoran el talento, priorizando las habilidades prácticas sobre los certificados formales, según el organismo mexicano.

El mercado laboral en México avanza más rápido que el sistema educativo, revelando un panorama con retos importantes:

Tres de cada diez jóvenes carecen de un plan de carrera, creando una incertidumbre vocacional en una década, según la OCDE, lo que provoca un desajuste entre educación y empleo.

México perderá 300 mil técnicos hacia 2050, esto pone en riesgo la meta del Plan México de formar talento especializado para sectores estratégicos.

Brechas de egresados universitarios y titulados

Las tendencias que están marcando un avance en el mundo se centran en un sistema educativo basado en habilidades. Nueve de cada diez empresas reportan mejores resultados al contratar talento por competencia.

El auge de la educación en línea confirma el interés por aprendizajes flexibles y digitales. México y Brasil concentran más de la mitad de los estudiantes virtuales en la región.

El IMCO propone una serie de alternativas para cerrar las brechas de talento y mejorar la empleabilidad y fortalecer la competitividad del país, en un entorno de transformación tecnológica y productiva.

Programas universitarios más cortos y flexibles con certificaciones parciales y competencias reconocidas en el mercado laboral.

Modelos de educación no tradicional a nivel regional que fortalezcan la vinculación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos.

Orientación vocacional basada en evidencia con un sistema nacional de información actualizado.

