La administración del presidente Donald Trump demandó al estado de California para que las y los funcionarios revoquen la nueva legislación donde se les prohíbe a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar máscaras y les exigen tener identificación mientras realizan operaciones en el estado.

California se convirtió en el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes cubrirse el rostro mientras llevan a cabo diligencias oficiales bajo un proyecto de ley que promulgó en septiembre el gobernador Gavin Newsom .

La Casa Blanca aseveró que las leyes amenazan la seguridad de los agentes que enfrentan acoso, filtración de sus datos personales y violencia " sin precedentes ". Dicha legislación prohíbe los pasamontañas y otras cubiertas para el rostro y cuello a los agentes locales y federales; se requiere, además, que las fuerzas del orden usen una identificación clara que muestre su agencia y número de placa mientras están de servicio.

Existen, sin embargo, excepciones para los agentes encubiertos, el equipo de protección como respiradores N95 o equipo táctico, y no se aplica a la policía estatal.

Lee también: México presentó el Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado

Pam Bondi anunció la demanda y sus bases

" Las políticas de California contra las fuerzas del orden discriminan al gobierno federal y están diseñadas para crear riesgos para nuestros agentes. Estas leyes no pueden mantenerse ", afirmó en un comunicado de prensa la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La demanda indica que ha habido múltiples incidentes donde los oficiales del ICE fueron seguidos y sus familias amenazadas. Cita un caso de tres mujeres en Los Ángeles que están acusadas de transmitir en vivo mientras seguían a un agente de dicho servicio a su casa y publicaban la dirección en Instagram.

" Dadas las amenazas personales y la violencia que enfrentan los agentes, las agencias federales del orden permiten que sus oficiales elijan si usan máscaras para proteger sus identidades y proporcionar una capa adicional de seguridad ", señala la demanda.

Newsom ha dicho que la práctica de agentes federales enmascarados arrestando personas en todo el estado es " distópica ".

Los críticos han expresado preocupaciones sobre el papel creciente de agentes federales en la policía local, a menudo no identificados, que se encargan de hacer cumplir las leyes migratorias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF