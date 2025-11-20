Este miércoles 19 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fed) , realizaron acciones conjuntas para identificar y bloquear cuentas a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.

Se dio a conocer desde la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos, 10 personas físicas y nueve morales (empresas).

El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) .

Esta organización delictiva, según información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, opera estructuras complejas, diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.

Entre los mecanismos identificados se encuentran:

El uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales

La adquisición de inmuebles mediante prestanombres

El manejo de activos a través de plataformas digitales

La dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera

La operación internacional

De acuerdo con los reportes analizados, esta red global, que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido , ha reportado actividad también en México. En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.

La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos. Asimismo, se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.

