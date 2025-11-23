Esta semana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó Compara Carreras 2025 , la plataforma que analiza los costos y beneficios económicos de 65 licenciaturas, y dio a conocer que, en México, el 46 % de la matrícula universitaria se concentra en 10 carreras específicas.

El Foro Económico Mundial compartió que factores como el cambio tecnológico, demográfico y la transición a un ecosistema verde, han modificado la demanda de talento, reconfigurando las habilidades en el mundo.

En México, el 34 % de los jóvenes entre 18 y 22 años tienen acceso a la educación superior. Si la tendencia continúa, se espera que el número de egresados se triplique para el año 2050, pero el 65 % de los graduados se concentrará en carreras tradicionales.

El IMCO prevé que, para 2050, el país formará 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral, mientras que persisten vacantes sin cubrir en sectores estratégicos como:

Salud

Energía

Tecnologías de la información

Por otro lado, la brecha entre egresados y titulados se duplicó entre 2011 y 2025, al pasar de 90 mil a 170 mil personas. Dando como resultado la hipótesis de que el título universitario ya no es el principal requisito para acceder a empleos competitivos, reflejando un cambio en la forma en que las empresas valoran el talento, priorizando las habilidades prácticas sobre los certificados formales.

Desajuste entre educación y empleo

El mercado laboral en México avanza más rápido que el sistema educativo, revelando un panorama con retos importantes:

Tres de cada diez jóvenes carecen de un plan de carrera, creando una incertidumbre vocacional en una década, según la OCDE, lo que provoca un desajuste entre educación y empleo.

México perderá 300 mil técnicos hacia 2050, esto pone en riesgo la meta del Plan México de formar talento especializado para sectores estratégicos.

Las cinco carreras que predominan desde 2005: Administración, Ingeniería industrial, Derecho, Psicología y Contabilidad , podrían perder hasta 25 % de su demanda laboral en los próximos cinco años.

Analistas de datos e inteligencia artificial lideran la expansión global, pero México tiene pocos profesionistas en estas áreas. Los egresados de ciencias exactas y de la computación representan 8 % del total.

Cerrar la brecha de egresados en carreras STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y Ciencias sociales hacia 2050 exige 1.4 millones de egresados anuales, 137 % más egresados STEM que en 2024.

Resumen de las carreras más demandadas:

Administración

Ingeniería industrial

Derecho

Psicología

Contabilidad

Analistas de datos e inteligencia artificial

El ramo de las ciencias exactas

Ciencias computacionales

