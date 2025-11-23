Beca Rita Cetina: ¿Cuánto se le pagará a los nuevos beneficiarios?

El Gobierno de México informó que la entrega de nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Universal Rita Cetina (educación básica) se entregará a partir de la próxima semana. El objetivo de este apoyo económico es garantizar el derecho a la educación para que las y los estudiantes, sin importar sus condiciones socioeconómicas, tengan acceso a la educación.

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, anunció que para aquellos estudiantes que realizaron recientemente la inscripción a la Beca Rita Cetina, así como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se les hará entrega de tarjeta del Banco del Bienestar este mes de noviembre.

¿Cuál es el monto de la Beca Rita Cetina para los nuevos beneficiarios?

El monto de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más de 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito que forme parte de la familia.

¿Cuándo se entregan las tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina?

Para las y los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina la entrega de tarjetas será el próximo martes 25 de noviembre de 2025, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las cuentas de Julio León y Becas del Bienestar para tener información sobre este proceso.

Por otro lado, el coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer que habrá un periodo de reposición de los plásticos que ya no se encuentran vigentes que será a partir del 17 de noviembre. Cabe mencionar que estos apoyos económicos se entregan de forma bimestral a todos los beneficiarios, y los calendarios avanzan de acuerdo con la beca del primer apellido.

¿Cuándo es el siguiente pago de la Beca Rita Cetina?

El último pago de la Beca Rita Cetina se depositó durante el mes de octubre; esto quiere decir que el próximo pago será en el mes de diciembre, tomando en cuenta el calendario oficial de las Becas del Bienestar del Gobierno de México. Cabe mencionar que este pago será el último de este año.

AS