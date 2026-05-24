Hot Sale 2026 en Mercado Libre: Fechas, descuentos y a qué hora inician las promociones

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) organiza la decimotercera edición del Hot Sale, el evento de comercio electrónico más grande del país. Durante esta temporada, millones de consumidores mexicanos buscan renovar sus dispositivos tecnológicos, actualizar su guardarropa o adquirir artículos para el hogar. Mercado Libre, una de las plataformas líderes en la región, prepara su infraestructura digital para recibir un tráfico masivo de usuarios. Los compradores esperan encontrar rebajas significativas que beneficien su economía personal sin salir de casa.

El objetivo principal de esta iniciativa consiste en impulsar la economía digital y fomentar el comercio electrónico en todo el territorio nacional. Las marcas participantes diseñan estrategias de precios para atraer a los internautas desde el primer instante. Los usuarios navegan por la aplicación móvil o el sitio web para explorar un catálogo inmenso de productos.

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: las beneficiarias que dejarían de recibir sus pagos en el corto plazo

Categorías con mayores rebajas en la plataforma

Para esta edición, Mercado Libre estructura sus promociones mediante un sistema de porcentajes escalonados según el tipo de producto. Los compradores encontrarán descuentos de hasta un 45 por ciento en artículos para el hogar, juguetes y productos con envío rápido desde Estados Unidos. Esta sección representa una de las más atractivas para quienes buscan equipar sus espacios o adelantar regalos.

El catálogo de rebajas continúa con reducciones de hasta un 40 por ciento en departamentos de alta demanda como telefonía celular, moda, belleza, herramientas, calzado, salud y artículos para bebés. Asimismo, los entusiastas de la tecnología disfrutarán de recortes de hasta un 35 por ciento en pantallas, equipos de audio, consolas de videojuegos, computadoras y electrodomésticos.

Por último, los accesorios para vehículos, artículos deportivos y productos para mascotas presentarán descuentos de hasta un 30 por ciento directo en el carrito de compras.

Estrategias para aprovechar el Hot Sale 2026

Mercado Pago emite una serie de recomendaciones oficiales para que los consumidores aprovechen al máximo esta jornada de ofertas. El primer paso consiste en crear una lista de deseos detallada con los artículos específicos que el usuario necesita adquirir. Esta acción previene las compras impulsivas y ayuda a mantener el enfoque en los productos prioritarios. Además, los expertos financieros sugieren establecer un presupuesto fijo antes de abrir la aplicación, lo cual evita el sobreendeudamiento y protege las finanzas personales.

Otra táctica recomendada implica investigar los precios con anticipación para confirmar que el descuento publicado representa un ahorro verdadero. También resulta indispensable activar las alertas y notificaciones en el teléfono móvil. De esta manera, la plataforma avisa al instante cuando un producto guardado baja de precio, lo que permite al usuario concretar la transacción antes de que las tiendas agoten el artículo.

¿A qué hora inician las promociones del Hot Sale 2026 en Mercado Libre?

La espera termina y las promociones del Hot Sale 2026 en Mercado Libre inician a las 00:00 horas del lunes 25 de mayo. En el primer minuto de ese día, el sistema de la plataforma libera de forma automática todos los precios especiales y cupones de descuento. Los usuarios que ingresan a la medianoche tienen la ventaja de acceder al inventario completo antes que el resto de los compradores. Este horario marca el banderazo de salida para el maratón de compras digitales.

La ventana de oportunidad para adquirir productos a bajo costo dura nueve días consecutivos. El periodo de ofertas concluye a las 23:59 horas del martes 2 de junio de 2026, momento en el que los comercios regresan los precios a su tarifa habitual.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

