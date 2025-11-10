El Buen Fin 2025 está a punto de comenzar y las principales cadenas de cine del país, Cinépolis y Cinemex, se preparan con atractivas promociones para todos los amantes del séptimo arte. Este año, ambas empresas buscan conquistar al público con descuentos especiales, paquetes de boletos y experiencias exclusivas que harán del cine una de las mejores opciones de entretenimiento durante este fin de semana de ofertas.

Promociones de Cinemex

INSTAGRAM/@cinemex

Cinemex anunció su participación en el Buen Fin con una promoción especial disponible del 13 al 17 de noviembre, en la que los asistentes podrán adquirir paquetes con boletos a un precio preferencial.

Paquete Tradicional: 10 boletos.

Paquete Platino: 4 boletos.

Ambos estarán disponibles por solo 450 pesos, y podrán comprarse directamente en taquilla.

Esta oferta forma parte del programa Cinemex Loop, con el cual la cadena busca recompensar la fidelidad de sus clientes y promover el regreso al cine a precios accesibles.

Descuentos y beneficios en Cinépolis

Por su parte, Cinépolis también se une a la competencia con una atractiva “venta nocturna” el 13 de noviembre, que comenzará a partir de las 7:00 p.m. Durante esta jornada especial, los asistentes podrán disfrutar de descuentos de hasta el 50 % en boletos y combos de alimentos, además de tener acceso a coleccionables exclusivos que saldrán a la venta únicamente durante el Buen Fin.

Estas promociones representan una gran oportunidad para ver los estrenos más esperados, disfrutar de las salas premium o repetir la experiencia con amigos y familiares, aprovechando los precios más bajos del año.

Una experiencia de valor para los cinéfilos

Tanto Cinemex como Cinépolis están utilizando el Buen Fin para redefinir la manera en que el público vive el cine, apostando por descuentos agresivos, membresías exclusivas y experiencias únicas. La estrategia busca atraer tanto a los espectadores frecuentes como a quienes acuden ocasionalmente, ofreciendo mayor valor por cada visita y fomentando el regreso a las salas en un momento donde la industria cinematográfica continúa en expansión.

BB