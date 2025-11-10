El Buen Fin es un programa gubernamental inaugurado desde 2011 que incentiva la actividad del mercado interno, fomenta el comercio formal y apoya a la economía familiar. Como parte de las actividades de este esperado evento anual, el Gobierno de México, desde 2013, organiza el Sorteo del Buen Fin, con el propósito es impulsar el mercado interno y el empleo.Con el Sorteo del Buen Fin se espera incentivar el uso de pago con medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito) para favorecer la formalización de la economía, avanzar en la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.El premio mayor al que las y los usuarios de tarjetas podrían acceder suma 250 mil pesos, mismos que se depositarán en el número de cuenta del tarjetahabiente ganador o ganadora. La entrega se realizará 20 días hábiles posteriores al sorteo, previa fecha acordada con el ganador y estará presente un inspector de la Secretaría de Gobernación para que todo sea legal y transparente, de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.Podrán participar tarjetahabientes que realicen compras con tarjetas de crédito o débito, emitidas en México por bancos o instituciones participantes, mismos que deberán realizar, al menos, una compra por un monto mínimo de 250 pesos en los comercios o establecimientos participantes, desde el 13 y hasta el 17 de noviembre del presente año.A partir del 28 de noviembre, se podrán verificar las operaciones de compra y los comercios que participan en el sorteo, a través de su consulta en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2025 y de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).La consulta de las operaciones de compra participantes en el sorteo, se podrá realizar ingresando el número de la tarjeta correspondiente; por otro lado, la consulta de comercios participantes se realizará ingresando la clave del RFC respectiva.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF