El Buen Fin es un programa gubernamental inaugurado desde 2011 que incentiva la actividad del mercado interno, fomenta el comercio formal y apoya a la economía familiar. Como parte de las actividades de este esperado evento anual, el Gobierno de México , desde 2013, organiza el Sorteo del Buen Fin , con el propósito es impulsar el mercado interno y el empleo.

Con el Sorteo del Buen Fin se espera incentivar el uso de pago con medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito) para favorecer la formalización de la economía, avanzar en la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.

El premio mayor al que las y los usuarios de tarjetas podrían acceder suma 250 mil pesos , mismos que se depositarán en el número de cuenta del tarjetahabiente ganador o ganadora. La entrega se realizará 20 días hábiles posteriores al sorteo, previa fecha acordada con el ganador y estará presente un inspector de la Secretaría de Gobernación para que todo sea legal y transparente, de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.

¿Cómo participar en el Sorteo del Buen Fin 2025?

Podrán participar tarjetahabientes que realicen compras con tarjetas de crédito o débito, emitidas en México por bancos o instituciones participantes, mismos que deberán realizar, al menos, una compra por un monto mínimo de 250 pesos en los comercios o establecimientos participantes, desde el 13 y hasta el 17 de noviembre del presente año.

A partir del 28 de noviembre, se podrán verificar las operaciones de compra y los comercios que participan en el sorteo, a través de su consulta en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2025 y de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).

La consulta de las operaciones de compra participantes en el sorteo, se podrá realizar ingresando el número de la tarjeta correspondiente; por otro lado, la consulta de comercios participantes se realizará ingresando la clave del RFC respectiva.

