Estas son las promociones en HSBC para el Buen Fin 2025

Si eres cliente de HSBC el banco te ofrece hasta 20% de devolución en tus compras a partir de 6 meses sin intereses en comercios participantes con tu Tarjeta de Crédito HSBC.

Los clientes Premier y/o con nómina HSBC cuentan con hasta el 20% y los clientes no Premier y/o sin nómina contarán con hasta el 10% de devolución, aplicando este beneficio en compras acumuladas de $13,000 M.N. Estas compras deberán de ser en alguno de los comercios participantes que veremos a continuación.

En caso de querer participar en esta promoción deberás completar un registro en la pagina del banco, utilizando tu correo electrónico relacionado a tu tarjeta de crédito HSBC.

Entre los comercios participantes destacan marcas como:

Amazon Bodega Aurrera Chedraui MacStore Walmart Plació de Hierro Mercado libre

Puedes encontrar la lista completa de los participantes aquí.

Otra promoción que podría resultar atractiva consiste en la posibilidad de ganar uno de los cinco viajes dobles todo pagado a la rivera maya. Puedes realizar tu registro desde este enlace antes del 17 de noviembre de 2025.

Se otorgarán 5 viajes dobles todo pagado a la Riviera Maya a lo largo de la vigencia de la campaña, habrá 1 ganador cada día del Buen Fin.

En esta promoción puedes participar con compras mayores a $500 M.N. de tu tarjeta de crédito HSBC, únicamente compras realizadas del 13 al 17 de noviembre de 2025.

Los ganadores serán notificados vía telefónica entre el 20 y 28 de noviembre de 2025, donde un agente de HSBC le confirmará que es el ganador de la dinámica y les otorgara la información para poder realizar la reservación directamente con la agencia de viajes EXPERIENCIAS XCARET PARQUES SAPI DE CV.

Los nombres de los ganadores se publicarán antes del 05 de diciembre de 2025 en este portal.

A los ganadores del viaje y su acompañante se les incluye lo siguiente:

Boletos de avión viaje redondo desde el aeropuerto más cercano a su ciudad de origen al aeropuerto de Cancún. Transportación terrestre Aeropuerto Internacional de Cancún – Hotel – Aeropuerto Internacional de Cancún. Hospedaje de 4 días 3 noches en Hotel cercano al Parque Xel Ha de la Riviera Maya todo Incluido. Entradas para el parque temático Xel-ha todo incluido para el segundo día de su reserva. El resto de los días podrán disponer de las amenidades que ofrece el Hotel.



Otras promociones interesantes incluyen descuento en tasa de interés sin comisión y un 30% de descuento en seguro de auto.

El descuento en la Tasa especial aplica al contratar tu Crédito HSBC y además de ser sin comisión, ofrece hasta 10 puntos porcentuales menos en tu tasa de interés sin comisión al disponer al menos el 80% de la línea de crédito autorizada y Aplica al contratar un Crédito de Nómina o Crédito personal HSBC del 1 al 17 de noviembre de 2025.

Este crédito puede ser aceptado desde la App HSBC México o banca por internet, en una sucursal física, desde el centro de contacto 55 5721 3390 e incluso en cajeros automáticos.

El 30% descuento en el seguro de Auto puede ser aprovechado por nuevos y viejos clientes. Al contratar su seguro deben hacer uso del código: noviembre2025

Pueden realizar su cotización desde aquí.

Entre los beneficios que ofrece este servicio se destaca el tiempo de entrega garantizado en la reparación, pago en 72 hrs. por pérdida total y el pago en 48 hrs. en siniestros menores a $20 K.

TG.