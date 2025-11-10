Durante el primer año de la administración de Pablo Lemus Navarro, Jalisco logró consolidarse como un estado atractivo para la inversión extranjera, impulsando sectores clave como turismo, agronegocios, generación de empleos y nuevas inversiones, además de fortalecer la conectividad aérea y la infraestructura turística.

Michelle Friedman, secretaria de Turismo, aseguró que Jalisco se mantiene como el mejor destino turístico de México y destacó el crecimiento de la conectividad en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. En este primer año de gobierno se consolidaron 27 nuevas rutas nacionales e internacionales, lo que ha permitido atraer un mayor número de visitantes y fortalecer la movilidad aérea del estado.

En el sector hotelero, Friedman resaltó la inversión que se realiza en más de 40 hoteles distribuidos en todo Jalisco, lo que contribuye a ampliar la capacidad de alojamiento y elevar la competitividad del estado en el mercado turístico. Además, destacó la atracción de grandes eventos nacionales e internacionales, entre ellos el Mundial FIFA 2026, la ITB, la Feria de Turismo americana, el concurso mundial de destilados y los premios Ariel, que han generado importantes beneficios económicos y visibilidad internacional.

La funcionaria también subrayó la reestructuración del sector turístico, la creación del observatorio turístico y los programas de capacitación en hoteles y centros de atención a visitantes, elementos que han mejorado la calidad del servicio y la experiencia de los turistas.

En materia agropecuaria, Eduardo Ron, secretario de Desarrollo Económico, aseguró que el primer año fue muy positivo. Se impulsaron programas de prevención, inversión en caminos sacacosechas, apoyo a productores en exposiciones agroalimentarias, mejora de la calidad de la leche y repoblamiento de ganado. Jalisco se mantiene en los primeros lugares en producción de huevo, carne de cerdo, leche, maíz, agave y berries.

Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico, destacó la atracción de inversiones y el crecimiento en generación de empleos, a pesar de desafíos como la incertidumbre por aranceles, la reforma al Poder Judicial y la renovación del T-MEC. Jalisco se mantiene en el top tres nacional en creación de empleo, aunque persiste el reto de la informalidad laboral.

Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo, señaló que la reducción del rezago de juicios laborales en la Junta de Conciliación Laboral ha sido un logro histórico, con la proyección de concluir con 20 mil juicios terminados en un año. También resaltó el crecimiento del Distintivo de Buenas Prácticas Laborales y la promoción del empleo mediante ferias, vinculación con universidades, sindicatos y empresas.

Estos avances en turismo, negocios, empleo y agronegocios consolidan a Jalisco como un estado competitivo y atractivo para la inversión, destacándose en sectores estratégicos y fortaleciendo su desarrollo económico integral.

CT