Estrechar lazos, en principio, es una de las muestras más claras de apoyo que alguien puede brindar. En los últimos 20 años, Finestra ha dedicado su energía y conocimientos a compartir herramientas con todos aquellos que se han acercado buscando mejorar sus finanzas personales o corporativas, y en ese proceso han encontrado algo aún más valioso: mejorar como líderes y como personas.

Dos décadas se dicen fácil, pero 20 años de trabajo implican formar equipos con la energía y las habilidades necesarias para llevar ese conocimiento a otras personas y ser parte de su crecimiento.

Para quienes tenemos el privilegio de contar las historias que descubrimos en el camino, formar parte de Estrechando lazos ha sido una oportunidad de acercarnos a emprendedores justo en uno de los momentos más difíciles que hemos enfrentado: la pandemia por Covid-19, ese episodio que sacudió al mundo, que nos confinó entre cuatro paredes y que hizo cerrar a muchas empresas, dejando a su paso una de las crisis económicas más complicadas de superar.

Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre surgió un espacio para generar confianza entre los emprendedores, de que, aun en los tiempos más difíciles, hay una salida. Despejó la nube negra que la mayoría tenía sobre su cabeza e hizo lo que nadie hacía: alentarlos para que buscaran formas de adecuarse a la nueva realidad mundial que vino a cambiarnos y para que no desistieran en materializar sus proyectos.

Las historias de supervivencia que se han presentado en este espacio nos permitieron conocer cómo surgieron y cómo se transformaron las empresas; cómo se puso en marcha la creatividad de los emprendedores para abrir plataformas en línea para esos negocios que, por indicación oficial, debían permanecer cerrados -y así fue durante meses-; cómo surgieron alternativas de entrega a domicilio para productos que antes estaban disponibles sólo en mostrador y así mantenerse vigentes; cómo se convirtieron en magos para conservar a los colaboradores sin despidos cuando las empresas estaban cerrando.

Conocer las estrategias que micro, medianas y grandes empresas aplicaron para mantener sus finanzas sanas es uno de los valores que Finestra ha buscado, a la par de hacer más fuerte el vínculo entre ellos y los emprendedores. Eso es Estrechando lazos: historias de éxito para crear y fortalecer conexiones.

En los últimos cinco años suman más de 120 historias y cada una nos ha aportado un conocimiento invaluable, pues cada entrevista nos ha mostrado los momentos más luminosos y también los más sensibles del camino de quienes nos comparten su experiencia. Tener un encuentro uno a uno con empresarios que surgieron o que superaron una pandemia es emocionante, conmovedor y también aleccionador. Hemos visto el surgimiento y crecimiento de algunas de esas empresas; otras llegaron a este espacio siendo grandes, pero todas tienen un común denominador: alcanzar una meta y generar empleos.

En esta cadena de valor, donde se desarrollan sinergias positivas, lo más importante es que la gente ayuda a la gente en la búsqueda y materialización de sus proyectos, incluso en esos momentos tan oscuros cuando las oportunidades parecen agotarse.

