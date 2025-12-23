Exportaciones en México suben en penúltimo mes de 2025

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró un incremento anual de 7.9 % en exportaciones lo cual impulso en noviembre 2025 un superávit comercial de 663 millones de dólares.

En el penúltimo mes del año, las exportaciones totales se elevaron un 7.9 % hasta los 56.412 millones de dólares, resultado de un crecimiento de 10.5 % en las ventas no petroleras y una contracción de 40.4 % en las petroleras.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 8.5 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 20.9 %", según el reporte.

Por tipo de mercancía, las exportaciones manufactureras alcanzaron 52.085 millones de dólares, un avance anual de 10.9 %, mientras que las automotrices retrocedieron 2.1 %.

Caída anual en exportaciones agropecuarias y pesqueras

Por otro lado, el Inegi también reportó una caída anual de 21.4 % en las exportaciones agropecuarias y pesqueras, hasta mil 436 millones de dólares, con descensos destacados en cítricos, jitomate y aguacate, entre otros productos.

En contraste, las exportaciones petroleras se ubicaron en 1.547 millones de dólares, con un precio promedio de la mezcla mexicana fue de 57 mil 66 dólares por barril, mientras que el volumen exportado fue de 597.000 barriles diarios, inferior al de octubre y al de un año antes.

Importaciones totalizaron 55 mil 749 MDD

Por su parte, las importaciones totalizaron 55.749 millones de dólares en noviembre.

Por tipo de bien, destacaron compras de uso intermedio por 42 mil 949 millones de dólares (8.7 % anual), bienes de consumo por 8 mil 437 millones (2.5 %) y un descenso de 16.7 % en bienes de capital, a 4 mil 364 millones de dólares.

México elevó en 50.1 % su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8.212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5 mil 470 millones de dólares de 2023.

México se afianza al T-MEC para impulsar la economía

El país se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial previeron una recesión para México ante los aranceles de Trump, la cual al parecer ha logrado esquivar

El saldo de noviembre se compara con el superávit de 606 millones de dólares de octubre, y su ampliación se explicó por el mayor superávit de productos no petroleros, que pasó de 2 mil 736 millones de dólares en octubre a 2.838 millones en noviembre, detalló el instituto.

De esta manera, en el acumulado de enero a noviembre de 2025, México presentó un déficit comercial de mil 659 millones de dólares, menor al déficit de 20.389 millones observado en el mismo lapso de 2024.

