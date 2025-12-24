El oro y la plata alcanzan nuevos precios récord

El oro y la plata continúan registrando nuevos máximos históricos y, esta madrugada, día de Nochebuena, el precio del metal dorado ha superado, por primera vez, los 4 mil 500 dólares, mientras que la onza de plata se ha situado por encima de los 72 dólares.

A las 02:23 horas de esta madrugada, la onza de oro ha alcanzado los 4 mil 524 dólares, después de que ayer se aproximara a esta cota al situarse en las primeras horas del día en 4 mil 497.7 dólares.

Tras superar los 4 mil 500 dólares, a las 08:00 horas, la onza de oro, con una subida del 0.17 %, vuelve a situarse por debajo de esa cifra y se encuentra en 4 mil 493.64 dólares.

De este modo el oro registra ya una revalorización, a falta de una semana para que termine el año, de más del 71 %.

Minutos después de que el oro alcanzara su máximo histórico, lo hacía la plata, a las 02:50 horas, superando los 72 dólares, en concreto 72.70 dólares, tras superar ayer al cierre del mercado los 71 dólares.

Con una subida del 1.02 %, la onza se encuentra en este momento en 72.18 dólares.

De este modo, tras los máximos alcanzados ayer, el oro y la plata los renuevan impulsados por las tensiones geopolíticas, la debilidad del dólar y las apuestas porque la Reserva Federal de Estados Unidos (la Fed) va a continuar bajando los tipos de interés el próximo año.

EFE