¿Cuáles son las deudas que se borrarán del Buró de Crédito al empezar el 2026?

Con el inicio de 2026, miles de mexicanos verán modificarse su historial financiero debido a la eliminación automática de ciertos registros negativos en el Buró de Crédito, proceso previsto en la legislación vigente y que forma parte de los mecanismos diseñados para evitar que los adeudos permanezcan de manera indefinida y sigan afectando la calificación crediticia de los usuarios.

La limpieza del historial crediticio no es una medida discrecional ni un “borrón y cuenta nueva”, sino la aplicación de plazos específicos que dependen del monto de la deuda y del tiempo transcurrido desde el último reporte. Conocer qué adeudos se eliminan y cuáles no resulta clave para quienes buscan mejorar su acceso a créditos, financiamientos o servicios bancarios durante el próximo año.

¿Cuáles son las deudas que se borran del Buró de Crédito?

Las deudas reportadas al Buró de Crédito tienen una vigencia limitada y la ley establece distintos periodos para su eliminación automática, contados a partir de la fecha del último movimiento registrado, siempre y cuando no exista un proceso judicial ni se haya cometido fraude.

Deudas menores a 25 UDIS (unidad de referencia cuyo valor se actualiza conforme a la inflación)

Estas se eliminan después de un año. Se trata, en general, de adeudos de bajo monto, como pequeños atrasos en servicios o créditos de corto plazo.

Deudas que van de 25 a 500 UDIS

En este caso, el plazo de permanencia es de dos años. Este rango incluye muchos créditos personales, tarjetas con saldos reducidos o cuentas que presentaron atrasos breves y no volvieron a actualizarse.

Deudas superiores a 500 UDIS y hasta 1,000 UDIS

El tiempo de permanencia en el historial es de cuatro años. Estos registros suelen corresponder a créditos más formales que, aunque no fueron liquidados en su momento, dejaron de reportar movimientos.

Deudas mayores a 1,000 UDIS

Pueden eliminarse después de seis años, siempre que el monto no exceda el equivalente a 400 mil UDIS, no exista una demanda en curso y no se haya acreditado fraude. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el registro puede permanecer por más tiempo.

¿Qué deudas no se borrarán en 2026?

No todas las obligaciones desaparecerán con el cambio de año, esto quiere decir que las deudas que no hayan cumplido el plazo legal seguirán apareciendo en el historial crediticio. Asimismo, los adeudos que estén sujetos a un proceso judicial activo, aquellos vinculados a fraudes o los que continúan reportándose con movimientos recientes no serán eliminados.

Es importante subrayar que la eliminación de un registro no significa que la deuda quede cancelada legalmente, el adeudo puede seguir existiendo con el acreedor, aunque deje de reflejarse en el Buró de Crédito, por lo que las instituciones financieras aún pueden buscar su recuperación por otras vías.

Recomendaciones

Especialistas recomiendan que los usuarios consulten su reporte de crédito especial, al cual tienen derecho de forma gratuita una vez al año.

Revisar el historial permite identificar qué registros están por eliminarse, detectar posibles errores y, en su caso, iniciar un proceso de aclaración.

También se sugiere priorizar la regularización de deudas vigentes, evitar nuevos atrasos y, cuando sea posible, negociar con los acreedores.

Estas acciones pueden contribuir a mejorar el puntaje crediticio y facilitar el acceso a productos financieros en el mediano plazo.

