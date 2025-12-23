La mañana de este martes 23 de diciembre, el peso mexicano rebaza al dólar con una cotización de 17.9430 por unidad.

De acuerdo al sitio oficial de Bloomberg, la divisa nacional registra una apreciación del 0.23 %, avance que coincide con una caída de 0.41 % del índice dólar.

Tipo de cambio FIX en el DOF para el martes 23 de diciembre

Este martes 23 de diciembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por Banxico es de 17.9785 pesos por dólar.

Cotización de otras divisas hoy, 23 de diciembre

Según Bloomberg, la gran mayoría de las principales divisas se aprecian frente al dólar, con excepción del dólar surcoreano, que retrocede 0.07 por ciento. Por otro lado las ganancias son lideradas por el dólar neozelandés (0.83 %) , seguido por el yen japonés (0.74 %) y la corona sueca (0.67 %); el peso mexicano se ubica en el duodécimo lugar de la tabla.

Tipo de cambio del dólar hoy 23 de diciembre

Banco Compra Venta Afirme 17.20 pesos 18.70 pesos Banco Azteca 17.75 pesos 18.59 pesos BBVA Bancomer 17.12 pesos 18.25 pesos Banorte 16.80 pesos 18.30 pesos Banamex 17.40 pesos 18.40 pesos Scotiabank 16.00 pesos 19.00 pesos

Con información de Bloomberg, Diario Oficial de la Federación (DOF) y Banxico.

