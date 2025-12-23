Costco, Walmart, Sams y principales supermercados; horarios 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de la Navidad, las principales cadenas de supermercados en México realizaron ajustes especiales en sus horarios de operación, aunque el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo, algunos comercios mantendrán servicio limitado para atender compras de última hora, ante este panorama, conocer los horarios resulta clave para evitar contratiempos durante las celebraciones.

Walmart anunció modificaciones para ambas fechas. El martes 24 de diciembre abrirá sus puertas desde las 07:00 y brindará servicio hasta las 21:00 horas, con el objetivo de facilitar las compras previas a la cena de Nochebuena. Para el miércoles 25 de diciembre, la cadena operará en un horario reducido, de 10:00 a 21:00 horas, equilibrando la atención a clientes con el descanso de sus colaboradores.

Por su parte, Costco México informó que el 24 de diciembre atenderá al público de 9:00 a 17:00 horas en todas sus sucursales del país, mientras que el 25 de diciembre permanecerá completamente cerrado.

La misma medida aplicará para sus gasolineras, que operarán el 24 de diciembre de 6:00 a 18:00 horas y suspenderán actividades el día de Navidad, por lo que se recomienda a los socios anticipar sus compras.

Sam’s Club, perteneciente al grupo Walmart, también ajustó su operación. El 24 de diciembre cerrará a las 18:00 horas, permitiendo una salida anticipada de su personal. En tanto, el 25 de diciembre ofrecerá servicio de 10:00 a 20:00 horas, considerando la menor afluencia propia del día festivo sin dejar de atender necesidades urgentes de sus socios.

Chedraui dio a conocer los horarios especiales que aplicará durante las celebraciones navideñas. El martes 24 de diciembre, la cadena atenderá al público de 7:00 a 20:00 horas, mientras que el miércoles 25 de diciembre operará en un horario reducido, de 10:00 a 20:00 horas . Esta programación, similar a la de años anteriores, busca ofrecer margen de maniobra a los clientes que necesiten realizar compras adicionales en plena jornada festiva. La empresa recomendó consultar los horarios de cada sucursal, ya que podrían presentarse ajustes menores según la ubicación.

Por su parte, Soriana también confirmó cambios en su operación para estas fechas. El 24 de diciembre abrirá desde las 7:00 de la mañana y cerrará a las 20:00 horas, mientras que el 25 de diciembre brindará servicio de 11:00 a 21:00 horas.

Las cadenas comerciales reiteraron el llamado a planear con anticipación las compras navideñas y consultar los horarios específicos de cada sucursal para evitar inconvenientes durante una de las fechas más importantes del año.

