Esto hace Costco con las miles de roscas de reyes que le sobraron en 2026

Cada inicio de año, las Roscas de Reyes de Costco se convierten en uno de los productos más buscados por los consumidores, generando largas filas, alta demanda y hasta fenómenos de reventa. Sin embargo, no siempre el furor se mantiene hasta el último día, lo que obliga a la cadena a tomar decisiones clave sobre el destino de su panadería de temporada.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran cientos de cajas de roscas de la marca Kirkland apiladas en una sucursal de Costco en Chihuahua, lo que llamó la atención de compradores y usuarios.

“Se les quedaron las roscas a Costco… ya pasó la locura”, comentó una joven testigo al documentar la escena.

En las cajas aún colgaban los precios, con versiones que rondaban los 429 pesos, una cifra que contrasta con los elevados costos que algunos revendedores han llegado a pedir en años recientes. Y es que, en temporadas pasadas, las Roscas de Reyes de Costco no solo destacaron por la calidad de su panadería, sino también por el fenómeno de personas que compraban grandes cantidades para revenderlas, incluso al doble de su precio original, alcanzando montos cercanos a los mil pesos.

Esta práctica ha sido duramente criticada, tanto por el encarecimiento excesivo del producto como por el desabasto que llegó a presentarse en distintas ciudades del país. No obstante, en esta ocasión, la panadería de la sucursal en Chihuahua produjo suficientes roscas para cubrir la demanda, lo que derivó en un excedente que se mantuvo incluso hasta el miércoles 7 de enero.

Ante este escenario, Costco suele optar por rebajar significativamente el precio de las roscas que no se venden el día 6 o inmediatamente después, con el objetivo de liquidarlas antes de su fecha de caducidad. La situación ha abierto el debate entre consumidores sobre si el entusiasmo por este producto finalmente se moderó o si la cadena simplemente sobrestimó sus expectativas de venta para 2026.

