Salario mínimo: ¿Cuánto ganan los trabajadores en 2025?

Este miércoles 3 de diciembre, durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no solo anunció ajustes en la jornada laboral, sino que también dio a conocer un nuevo incremento al salario mínimo a partir de 2026.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se ha implementado un aumento anual del salario mínimo. La Presidenta en funciones, tras asumir el cargo, anunció en diciembre del año pasado que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) había determinado un incremento del 12 por ciento al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2025.

¿Cuánto ganan los trabajadores en 2025?

Con el anuncio de 2024, el salario mínimo en 2025 se elevó de 248.93 a 278.80 pesos diarios, mientras que el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) aumentó de 374.89 a 419.88 pesos diarios.

El incremento de los salarios mínimos generales se calculó sumando al salario mínimo vigente en 2024 un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 19.36 pesos para la ZLFN y de 12.85 pesos para la Zona del Salario Mínimo General, además de un aumento por fijación del 6.5%, según datos de la Conasami.

El aumento del salario mínimo para 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy un nuevo aumento del salario mínimo para 2026, esta vez del 13%. Este es el segundo incremento de su mandato, en el que ha prometido que para 2030 el sueldo básico permitirá comprar 2.5 canastas básicas.

Lo que subirá en 2026

Con el ajuste al salario mínimo del próximo año, lo percibido por un trabajador aumentará 13%, con lo que se situará en 315.04 pesos por día, esto, para la Zona General.

Para la Zona de la Frontera, el alza aprobada será de 5% del salario mínimo diario para los trabajadores, con lo que se pasará a ganar 440.87 pesos por día.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Se registra sismo al sur de Jalisco HOY 3 de diciembre

OF