Las nuevas restricciones financieras impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían afectar la vida cotidiana de millones de migrantes sin generar cambios significativos en el envío de remesas hacia México, advirtieron especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Las medidas incluyen una orden ejecutiva que obliga a las instituciones financieras a reforzar la vigilancia sobre las transferencias internacionales de dinero. Como parte de este proceso, los bancos deberán solicitar más documentación para verificar la situación migratoria de los usuarios.

Además, entró en vigor un impuesto federal de 1 por ciento sobre los envíos de dinero realizados en efectivo. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el objetivo es combatir el lavado de dinero y el fraude relacionado con personas que no cuentan con un estatus migratorio legal.

Sin embargo, Alejandro Canales Cerón, profesor e investigador del Departamento de Estudios Regionales (Ineser) del CUCEA, consideró que estas medidas tendrán un efecto limitado sobre el flujo de remesas, pero sí podrían complicar la vida de los migrantes.

Explicó que el 95 por ciento de las remesas se envían actualmente mediante aplicaciones digitales, por lo que el nuevo impuesto tendría un impacto reducido. No obstante, la exigencia de mayor documentación podría dificultar el acceso de algunas personas a servicios bancarios.

Según el académico, esta situación podría obligar a muchos migrantes a depender únicamente del efectivo para realizar pagos y compras, limitando su acceso a herramientas financieras básicas.

Por su parte, Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, también investigadora del Ineser, señaló que las restricciones podrían generar efectos negativos tanto para los migrantes como para las instituciones financieras.

Advirtió que una aplicación estricta de estas medidas podría derivar en problemas como pérdida del historial bancario y crediticio, además de abrir la puerta a situaciones de vulnerabilidad para quienes dependen de estos servicios para regularizar su situación o desarrollar actividades económicas.

Los especialistas también destacaron la importancia de las remesas para la economía mexicana. Salvador Berumen Sandoval, profesor e investigador del Ineser, explicó que estos recursos representan uno de los principales soportes económicos del país.

Indicó que durante el primer cuatrimestre de 2026 ingresaron a México más de 19 mil millones de dólares por concepto de remesas, una cifra similar a la observada en años anteriores. Además, recordó que Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en recepción de estos recursos.

A pesar de las nuevas restricciones, los especialistas consideran que los migrantes encontrarán mecanismos alternativos para continuar enviando dinero a sus familias, por lo que no prevén afectaciones significativas en el corto plazo al flujo de remesas hacia México.

Posibles efectos previstos

Bancarización - Las restricciones financieras podrían generar consecuencias que van más allá del envío de remesas. De acuerdo con especialistas del CUCEA, una menor bancarización dificultaría que los migrantes accedan a servicios financieros formales, lo que podría traducirse en la pérdida de historial crediticio y bancario.

Las restricciones financieras podrían generar consecuencias que van más allá del envío de remesas. De acuerdo con especialistas del CUCEA, una menor bancarización dificultaría que los migrantes accedan a servicios financieros formales, lo que podría traducirse en la pérdida de historial crediticio y bancario. Vulnerabilidad - Esto limitaría sus posibilidades de solicitar créditos, rentar vivienda o demostrar solvencia económica. Además, al depender más del efectivo, algunas personas quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad frente a abusos laborales o prácticas de explotación.

Esto limitaría sus posibilidades de solicitar créditos, rentar vivienda o demostrar solvencia económica. Además, al depender más del efectivo, algunas personas quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad frente a abusos laborales o prácticas de explotación. Regularización - Los académicos también advierten que estas condiciones podrían complicar procesos de regularización migratoria y de integración económica para los connacionales que radican en aquel país.

CT