Comprar una vivienda de interés social en México es cada vez más difícil. Aunque este tipo de inmuebles está dirigido a familias de ingresos bajos y medios, sus precios han aumentado más rápido que los de las viviendas para sectores con mayor poder adquisitivo.

De acuerdo con el boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO, las casas de interés económico-social elevaron su precio 11 por ciento durante el último año. En comparación, la vivienda media-residencial registró un incremento de 7.5 por ciento en el mismo periodo.

La vivienda social comprende las casas ubicadas principalmente en zonas urbanas populares y destinadas a familias con ingresos limitados. Sin embargo, el aumento constante de sus precios está reduciendo las posibilidades de que más personas puedan adquirir una propiedad.

“El acceso a la vivienda se está limitando aún más, esencialmente para las familias con menores ingresos”, señaló Elvira Mireya Pasillas Torres, académica del ITESO y encargada editorial del boletín.

El documento advierte que el mercado de la vivienda se está alejando cada vez más de la capacidad económica de amplios sectores de la población, por lo que considera necesario impulsar políticas públicas que favorezcan la construcción y disponibilidad de viviendas más accesibles.

La tendencia no es reciente. En los últimos años, las viviendas de interés social han acumulado incrementos superiores a los del resto del mercado habitacional. Desde el primer trimestre de 2017 hasta la fecha, sus precios han aumentado 109.9 por ciento.

En términos prácticos, esto significa que una vivienda social que costaba 500 mil pesos en 2017 hoy tendría un valor aproximado de un millón 49 mil 500 pesos, es decir, más del doble.

La situación es todavía más marcada en Jalisco. Según el Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal correspondiente al primer trimestre de 2026, el valor de las viviendas en la Entidad aumentó 12.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, el incremento promedio fue de 8.7 por ciento.

El boletín también señala que las presiones sobre el mercado inmobiliario jalisciense continúan aumentando en un contexto de dificultades laborales. Entre los factores mencionados se encuentran la pérdida de empleo formal, el crecimiento de la informalidad y el deterioro de la participación económica.

En este escenario, el acceso a una vivienda propia representa un reto cada vez mayor para miles de familias, especialmente aquellas que buscan opciones de interés social y cuentan con recursos limitados para adquirir un patrimonio.

Jalisco lidera alzas habitacionales

Guadalajara encabeza actualmente los aumentos metropolitanos, superando a Monterrey, Querétaro y Valle de México.

La diferencia refleja una presión inmobiliaria más intensa que en otras regiones mexicanas.

Desde 2017, el valor habitacional jalisciense ha crecido a un ritmo superior nacional.

CT