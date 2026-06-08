El peso mexicano inició la jornada de este lunes 8 de junio de 2026, semana en la que comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una ligera apreciación frente al dólar estadounidense. De acuerdo con la información disponible en el medio financiero Bloomberg en Línea, el precio del dólar hoy se ubica en 17.4243 pesos por unidad, lo que representa una variación de -0.29% respecto al cierre pasado de 17.4748 pesos.

La cotización muestra un fortalecimiento de la moneda mexicana frente al billete verde durante las primeras horas de operación. El dólar abrió la jornada en 17.4653 pesos, mientras que el rango observado durante el día se encuentra entre 17.4376 y 17.5023 pesos.

Así va el comportamiento del peso mexicano frente al dólar hoy 8 de junio

El mercado cambiario arranca la semana con movimientos limitados, según los datos de Bloomberg en línea, aunque favorables para la moneda nacional. La cotización actual mantiene al dólar por debajo de los 17.50 pesos, nivel que también se observó durante el cierre del domingo 7 de junio, cuando la divisa estadounidense concluyó alrededor de 17.47 pesos.

En perspectiva anual, el desempeño del peso continúa siendo positivo frente al dólar. La información disponible muestra una variación de -3.29% en el año, mientras que el tipo de cambio se mantiene cerca de los niveles mínimos observados en las últimas 52 semanas.

Durante ese periodo, el dólar registró un máximo de 19.3431 pesos y un mínimo de 17.0866 pesos, lo que da cuenta de la fortaleza relativa que ha tenido la moneda mexicana frente a la estadounidense.

Además de los factores propios del mercado financiero, los inversionistas siguen atentos a los acontecimientos internacionales. Entre ellos destacan las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, luego del intercambio de ataques entre Irán e Israel, situación que continúa siendo observada por los mercados globales.

Tipo de cambio del dólar hoy lunes 8 de junio en los bancos de México

Los bancos en México presentan distintas cotizaciones de compra y venta para el dólar estadounidense. Estos son algunos de los precios reportados:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.30 | 17.90

Banco Azteca | 16.80 | 17.99

BBVA | 16.53 | 17.96

Banorte | 16.25 | 17.85

Banamex | 16.94 | 17.90

Scotiabank | 16.80 | 17.90

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por el Banco de México (Banxico) para este periodo es de 17.4755 pesos por dólar.

Asimismo, el tipo de cambio utilizado para cumplir obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.2888 pesos por unidad, de acuerdo con la información difundida por Banxico.

El tipo de cambio FIX funciona como una referencia oficial para diversas operaciones financieras, comerciales y contractuales dentro del país.

Recuerda que el precio del dólar puede cambiar durante el día debido a la actividad de los mercados financieros, por lo que las cotizaciones de compra y venta pueden variar entre instituciones y sucursales.

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