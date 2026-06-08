Las posibilidades de que los mexicanos salgan de vacaciones en los próximos meses se redujeron, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (Enco), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

Durante los primeros 20 días de mayo, ambas instituciones consultaron a consumidores de 32 ciudades del país sobre sus posibilidades económicas para realizar viajes de descanso en los siguientes 12 meses. Los resultados reflejaron un menor optimismo entre la población respecto a esta posibilidad.

El indicador relacionado con las condiciones para salir de vacaciones se ubicó en 37.5 puntos, cifra inferior a los 41.8 puntos registrados en mayo de 2025. La encuesta también mostró una disminución en la confianza de los mexicanos sobre el comportamiento de los precios durante los próximos 12 meses, al pasar de 18 a 15.3 puntos.

Este escenario coincide con expectativas de incrementos en diversos servicios turísticos. Analistas de Banorte estiman que los precios en este sector se encarecerán debido a la realización de la Copa Mundial de Futbol, cuyo partido inaugural será el jueves en la Ciudad de México. No obstante, consideran que dicho aumento tendrá un carácter transitorio.

Los datos recopilados por el Inegi muestran que los servicios turísticos registran incrementos superiores a la inflación general. Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el instituto encontró aumentos en todos los rubros relacionados con los viajes y el turismo, mientras que la inflación alcanzó una tasa de 4.1% durante la primera mitad de mayo.

Entre los incrementos más destacados se encuentran los boletos de avión, que subieron 13.3%, el mayor aumento desde diciembre de 2024. Los servicios de restaurante se encarecieron 6.1%; las tarifas hoteleras aumentaron 5.2%; y los paquetes de viaje registraron un alza de 4.8 por ciento.

Además, los pasajes de autobús foráneo cuestan 6% más que hace un año, mientras que las cuotas de autopistas aumentaron 4.3%. A ello se suma el incremento en el precio de la gasolina premium, que se elevó 10.6%, su mayor aumento desde febrero de 2022. En contraste, la gasolina regular registró un incremento de 0.3 por ciento.

Analistas de Barclays coinciden en que los servicios vinculados al turismo, como boletos de avión, hoteles, restaurantes y transporte local, seguirán aumentando por efecto del Mundial, aunque prevén que estas presiones se disipen en los meses posteriores.

Por otra parte, la encuesta aplicada por Citi a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis indica que el sector privado espera que la inflación permanezca por encima de 4% durante junio. De confirmarse, sería el quinto mes consecutivo en que este indicador se ubique fuera del intervalo de variabilidad de entre 2% y 4% establecido por Banxico para alcanzar su objetivo de 3 por ciento.

Boletos de avión mantienen presión ante aumentos

El transporte aéreo continúa entre los servicios con mayores incrementos de precio. De acuerdo con el Inegi, en la primera quincena de mayo el rubro registró una variación quincenal de 4.34%, ubicándose entre los componentes que más incidieron en la inflación nacional.

El aumento se suma al encarecimiento observado en otros servicios y refleja la presión que enfrenta el sector turístico en un contexto de inflación anual de 4.11 por ciento.

CT