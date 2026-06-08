El día de hoy, se presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen del documento que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 27 de mayo al 2 de junio de 2026, bajo el contexto del posible aumento mundial de los combustibles por la situación política entre Irán, Estados Unidos e Israel:

Gasolina regular a $23.67 por litro con subsidio al IEPS del 13.4%

Gasolina premium a $28.44 por litro

Diésel a $27.21 por litro con subsidio al IEPS del 40.4%

Bajo el contexto del aumento del crudo derivado de la guerra en Irán, la Presidenta Sheinbaum, a través de la Profeco, renovó el acuerdo con gasolineros de todo el país para mantener el precio del litro de la gasolina regular por debajo de la franja de los 24 pesos.

Con respecto al desglose por marcas, de manera general, Petro 7 se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue Hidrosina.

¿Cuáles son las gasolineras más caras de Jalisco?

De acuerdo con el monitoreo de la Profeco existen dos establecimientos de Jalisco que ofrecen el litro de gasolina magna, premium y diésel a precios que lo ponen en la cima de costos para los estados del Occidente. A continuación te decimos cuáles son:

Gasolina magna o regular: Marca Petro Seven ubicada en Periférico sur #8745 en Tlaquepaque, con precio de $24.49 por litro

ESPECIAL / Profeco

Gasolna premium o de alto octanaje: Marca Arco ubicada en Calzada del Ejército #968 en Guadalajara, con precio de $30.95 por litro. Este precio es el más caro del país, según la Profeco

ESPECIAL / Profeco

En contraparte, en esta ocasión no hubo gasolinera jalisciense con los precios bajos para los combustibles.

Cabe destacar que los precios más bajos entre combustibles registrado por la Profeco para este lunes 8 de junio son:

Gasolina regular a $23.69 por litro en Tecámac, Estado de México

Gasolina premium a $27.16 por litro en Tampico, Tamaulipas

Diésel a $26.90 por litro en Toluca, Estado de México

Se disparan precios de gasolina premium y diesel

Mientras que el precio de la gasolina regular ha logrado recortar unos puntos desde la estrategia de la Profeco para manejar un límite nacional de precio por debajo de la franja de los 24 pesos, tanto la gasolina premium como la diesel han registrado una alza en sus precios en los días recientes.

En el mercado se especula que el aumento pudiese extenderse luego del ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán y distintas partes de Irán.

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OB