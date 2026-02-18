El último gran contrato que Canelo Álvarez podría cerrar para retirarse del boxeo

El futuro del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez de nuevo es el centro de la conversación en el mundo deportivo, pues información reciente indica que podría cerrar su carrera con un gran contrato, que promete su participación en eventos de gran magnitud durante varios años.

Y es que Turki Alalshikh, uno de los promotores más influyentes del boxeo mundial, ha manifestado públicamente su intención de asegurar al tapatío con un contrato de no solo unas cuantas peleas, sino de una duración de al menos cinco años.

Con esta oportunidad, "Canelo" sería el eje central de eventos internacionales de gran escala, los cuales podrían incluir una histórica despedida en México.

"Lo que estamos pensando es que queremos que Canelo quede con nosotros cinco o siete años, no uno o dos. Ahora estamos hablando de grandes peleas. En septiembre anunciaremos el título mundial. Y esperamos que algún día las peleas finales se hagan juntas en México. Alrededor de medio millón de personas o algo por el estilo. Esa es la idea", comentó Turki.

¿Cuándo será la próxima pelea del "Canelo"?

Pese a las declaraciones de Turki, quien ha sido una figura clave para la expansión del boxeo en Arabia Saudita, respecto a su interés de integrarlo a grandes proyectos, hasta ahora la única certeza es que el pugilista tapatío volverá al ring el próximo mes de septiembre, en un combate contra un contrincante aún no confirmado.

Esta sería la siguiente pelea del mexicano tras su derrota frente a Terence Crawford, en septiembre del año pasado. Luego del encuentro, el estadounidense se retiró sin darle la oportunidad a Álvarez de una revancha.

