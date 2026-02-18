La nueva jornada laboral en México sigue provocando críticas entre el sector empresarial, que ven un impacto negativo en sus finanzas, pero también entre el sector de trabajadores, que acusan la legislación de tibia.

El Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual hasta 2030. Pero la iniciativa del Gobierno federal, que materializa una promesa de campaña de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha generado un amplio debate público por sus potenciales efectos en los costos laborales y en las condiciones del empleo . La reforma impactaría a 12.4 millones de trabajadores con empleos formales que actualmente laboran más de 40 horas y más de cinco días a la semana.

Medidas de la jornada laboral de 40 horas

Para mitigar los efectos en los costos laborales se incluyeron tres medidas en la legislación. La primera consiste en que la reducción de la jornada laboral se adoptará de forma progresiva, al reducirse dos horas anuales entre 2027 y 2030 . Esto sigue la tendencia de Colombia y Chile, donde la reducción de la jornada laboral también se implementa de forma gradual, aunque con un alcance más moderado. En Chile pasó de 45 a 40 horas y en Colombia de 48 a 42. Ambos países concluirán sus procesos este año.

La segunda medida consta de ampliar las horas máximas de trabajo extraordinario de 9 a 12 horas, donde el empleador deberá pagar el equivalente a 200% del salario ordinario . Actualmente, la Ley Federal del Trabajo estipula que las jornadas extraordinarias no podrán exceder 3 horas diarias y 3 días laborables por semana, esto deberá ajustarse para incorporar el nuevo umbral máximo.

Finalmente, la ley mantendrá seis días laborables y uno de descanso obligatorio , es decir, cuando se llegue a la jornada de 40 horas, estas podrán dividirse en 6 o 7 días, sin que se garanticen dos días obligatorios de descanso.

Impacto de la reforma laboral de 40 horas

Se espera que el impacto de la reforma sea mayor en los sectores que por sus dinámicas particulares, operan con tres turnos de ocho horas o los servicios que operan 24 horas . En términos generales, la reforma potencialmente elevará los costos laborales unitarios, lo que puede desincentivar la formalidad, especialmente en sectores que ya operan con altos niveles de informalidad, como el comercio o los servicios.

La reforma contempla una reducción de 16.7% la jornada laboral máxima, lo que implica que, manteniendo todos los demás factores constantes, se podría requerir 20% más empleados para mantener el mismo nivel de producción . Este cálculo no considera posibles mejoras en productividad derivadas de inversión en tecnología y automatización, que podrían atenuar parcialmente dicho efecto. Para las industrias que operan con tres turnos, el impacto puede ser mayor por la necesidad de mantener cada turno con personal por ocho horas.

Actualmente, México es uno de los países de la OCDE con mayor número de horas trabajadas al año por trabajador (2 mil 207 horas), una cifra 27% por encima del promedio de estas economías (mil 740 horas), y menor productividad por hora trabajada (25 dólares por hora).

Por ello, afirma el IMCO; cualquier estrategia orientada a reducir la jornada laboral debe ir acompañada de políticas que impulsen la productividad —como inversión en tecnología, capacitación dentro y fuera del lugar de trabajo— para equilibrar la relación entre tiempo laborado y valor generado, especialmente en un contexto de débil dinamismo del empleo formal, considerando que en enero de 2026 se crearon solo 59 mil 417 puestos registrados, sin incluir plataformas digitales.

Con información del IMCO

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA