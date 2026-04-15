"El salario es el mismo": consumidores critican alza al precio de la tortilla

Para Juan Carlos Ramírez, aumentar el costo del precio de la tortilla es injustificado y " un abuso para los trabajadores ". Consideró que si el kilo ronda los 28 pesos, ya no podrá comprar la cantidad que acostumbra e, inclusive, tendrá que modificar su dieta. El incremento de entre dos y cuatro pesos que contempla el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) a partir de este 15 de abril supone un gasto adicional que no es equiparable a los ingresos semanales, lamentó.

" El precio sube, pero el salario es el mismo. Si compras dos kilos, vas a estar gastando casi 60 pesos al día. A la semana son casi 500 pesos en puras tortillas, imagínate. No hay manera de costear un incremento tan alto. […] Hay mucha gente que no va a poder pagar un aumento tan elevado ", dijo.

La ciudadanía considera comprar menos o no comprar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió realizar inspecciones regulares para vigilar que las tortillerías "no abusen en el precio". Los negocios de colonias populares y en barrios de la periferia deben ser prioridad, pues es donde la ciudadanía tendrá mayores dificultades para comprar un kilo, anotó.

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Nadia Hernández coincidió en que el alza es "excesiva". Aunque aún compra el kilo en 25 pesos, señaló que un aumento de dos o tres pesos obligaría a comprar menos cantidad, " o de plano dejar de comprar tortillas ".

"Aunque pareciera un aumento pequeño, si haces cuentas a la semana, te sale que es un gasto fuerte, sumado a todo lo demás. Por ejemplo, un kilo y medio son 37 pesos, por siete días de la semana son 250 pesos. Con el aumento estaría pagando 300 pesos, eso más jitomate, limón, carne. Sería un aumento muy alto", expresó.

¿Por qué aumentó el precio de las tortillas?

El CNT indicó que a partir de hoy el precio de un kilo de tortilla aumentaría debido al mayor costo de la tonelada de harina de maíz. Maseca informó que la tonelada tendrá un costo de 450 pesos, un incremento de 25 centavos por kilo.

EL INFORMADOR / J. Acosta

El presidente del organismo, Homero López García, denunció el alza en el costo de gas, fletes, papel grado alimenticio, refacciones y gasolinas obliga a subir el precio, que no había tenido modificaciones desde hace por lo menos cinco años . También mencionó que se debe pagar mejor sueldo a los trabajadores de tortillerías para combatir la informalidad y regular la competencia desleal.

Sin embargo, para Edith Martínez, que el costo de un kilo de tortilla pueda ascender a los 28 pesos tendría un impacto "gravísimo" en la economía familiar. "Ya de por sí está cara y la economía está muy mal. No está justificada el alza, a los agricultores les pagan el maíz muy barato y no me parece justo que quieran cobrar más. Todas las cosas suben, pero el salario se queda igual".

Aumento injustificado: Sader y Profeco

Ante el anuncio de un eventual alza del precio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Profeco informaron que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique el incremento . A través de un comunicado, subrayaron que las principales empresas harineras y asociaciones nacionales de la industria de la masa y tortilla participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el que se comprometieron a mantener la estabilidad en el costo y avanzar hacia su reducción.

" El Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población , al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional", señalaron.

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FF