SAT: ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un contador y que haga bien la declaración anual 2026?

La temporada para presentar la declaración anual de impuestos suele generar incertidumbre entre los contribuyentes, quienes a menudo dudan entre realizar el trámite por cuenta propia o contratar a un profesional. Tomar esta decisión de manera acertada depende fundamentalmente de las actividades económicas que el ciudadano tenga registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para las personas físicas cuya única fuente de ingresos proviene de un solo empleador bajo el régimen de sueldos y salarios, el procedimiento es sumamente accesible.

En estos escenarios básicos, basta con que el trabajador coteje sus recibos de nómina anuales y las retenciones aplicadas contra la información que la plataforma de la autoridad fiscal ya tiene precargada . Si las cifras coinciden y las deducciones personales están correctas, el envío del documento toma apenas unos minutos y no requiere de asistencia externa.

Cuándo es indispensable la asesoría profesional

No obstante, el panorama se vuelve considerablemente más complejo cuando el contribuyente percibe ingresos de múltiples fuentes o ejerce diversas actividades económicas de forma simultánea. Tener dos o más patrones, emitir facturas por honorarios profesionales o administrar un negocio comercial incrementa sustancialmente la dificultad del cálculo tributario.

A esta complejidad se suman aquellos ciudadanos que participan activamente en el mercado de valores, ya sea mediante la compraventa de acciones o la obtención de rendimientos por inversiones de renta fija. En tales circunstancias, la intervención de un contador resulta imperativa para determinar con precisión qué montos son acumulables y cuáles son deducibles según cada régimen específico .

Es importante destacar que la carga de trabajo del especialista contable no se define por el nivel de ingresos del cliente, sino por el volumen de operaciones que debe auditar. Revisar y conciliar diez facturas mensuales exige un esfuerzo muy distinto al de verificar cientos de comprobantes contra estados de cuenta bancarios para confirmar que cada pago esté debidamente registrado.

Costos de honorarios y herramientas de apoyo

En cuanto al costo de estos servicios profesionales, no existe un tabulador oficial, por lo que los honorarios varían en función de la experiencia del contador y la dificultad técnica de la declaración. Una revisión sencilla puede cotizarse desde los 500 pesos, mientras que los perfiles con múltiples regímenes pueden requerir pagos de entre 2,000 y 4,000 pesos, o incluso más.

Otra práctica frecuente en el mercado contable es la negociación de un honorario base más accesible, condicionado al pago de un porcentaje adicional si el SAT autoriza una devolución de saldo a favor. Este tipo de acuerdos de contingencia depende enteramente del consenso y la negociación previa entre el contribuyente y su asesor financiero.

Incluso si la situación fiscal es básica, recurrir a un contador es una opción válida para quienes buscan absoluta certeza jurídica, siempre y cuando el cobro sea proporcional al tiempo invertido. Una declaración de sueldos y salarios no debería tomarle al profesional más de dos horas de revisión, por lo que el impacto económico para el cliente tendría que ser mínimo.

Finalmente, ya sea que se trabaje de manera independiente o con el respaldo de un experto, es fundamental aprovechar las herramientas tecnológicas que la autoridad tributaria ofrece . El Simulador de la Declaración Anual, el Visor de Nómina y el Visor de Deducciones Personales son recursos permanentes que facilitan la validación de los datos financieros antes de emitir el envío definitivo.

SV