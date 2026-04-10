La empresa Arca Continental, embotelladora mexicana encargada de los productos Coca-Cola, descartó que el alza en el precio del diésel y otras materias primas del producto derivado del conflicto en Medio Oriente provoque una subida de precio en sus productos. La clave para ello, la estrategia de coberturas financieras que permitirá mantener los precios de venta pese a la volatilidad en los mercados derivada del conflicto en Irán y la intención proteccionista del gobierno de Estados Unidos.

El director de Finanzas y Relación con Inversionistas de la compañía detalló a Bloomberg la estrategia de Arca Continental para evitar la subida en el precio de los productos Coca-Cola. Ulises Fernández de Lara aseguró que la empresa cuenta con coberturas para el diésel de sus camiones, aluminio de sus productos y, además, cuenta con contratos de largo plazo para resinas como el PET que permiten la estabilidad de las cifras.

Los elementos que pueden presentar fluctuaciones en el precio por el tipo de cambio son los edulcorantes, el diésel, el aluminio para latas y los envases. En su conjunto, estos elementos representan cerca del 17% del costo de venta de bebidas.

El impacto del diésel

En México, más del 80 por ciento de la maquinaria industrial y el transporte masivo se energizan con este combustible. En ese sentido, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Sheinbaum, ha activado subsidios para contener el precio del diésel y ha negociado con el sector empresarial para buscar un precio máximo acordado entre todos.

El precio de los combustibles se ha visto afectado por la volatilidad en el mercado derivada de la guerra que Estados Unidos e Israel sostienen contra Irán y que en este momento se encuentra dentro del cese al fuego pactado con Pakistán como mediador. Se espera que en dicho país, representantes del país estadounidense y el iraní dialoguen en búsqueda de conciliación del conflicto.

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El impacto de los impuestos

Por otro lado, en México se incrementó la cifra de impuesto a las bebidas endulzadas entre las que se encuentran diversos productos Coca-Cola. En ese sentido, Fernandez de Lara confesó que la medida ha provocado un aumento de hasta el 10% en los productos que comercializa Arca Continental.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) subió de 1.6451 a 3.0818 por litro, mientras que las bebidas con endulzantes no calóricos pasaron de no pagar impuesto a pagar una cuota de 1.5 por litro. Este aumento en las tarifas fue planteado como una medida para disminuir el consumo de estos productos.

Tal como ocurrió con el precio del diésel, Arca Continental implementa estrategias para evitar un impacto en la operación de la empresa.

Con información de Bloomberg

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OB