Jueves, 09 de Abril 2026

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Estados Unidos retira arancel a envases de aluminio

Esta decisión resulta clave para mitigar el impacto negativo en ciertos sectores cuyas exportaciones hacia el mercado estadounidense registraron bajas

Por: SUN .

La eliminación de este arancel a los envases forma parte de una reestructuración más amplia de la política comercial de Estados Unidos bajo la Sección 232. CANVA

La eliminación de este arancel a los envases forma parte de una reestructuración más amplia de la política comercial de Estados Unidos bajo la Sección 232. CANVA

Casi un año después de que el gobierno de Estados Unidos estableciera aranceles del 25% a las importaciones de latas y envases de aluminio —utilizados en bebidas como la cerveza y en productos como los cosméticos—, la Casa Blanca decidió retirarlos, decisión que fue celebrada. 

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En el Federal Register, la publicación oficial de la Unión Americana, se difundió hoy el documento "Fortalecimiento de las Acciones Tomadas para Ajustar las Importaciones de Aluminio, Acero y Cobre en los Estados Unidos (EU)" en el que se expone una lista de productos que ya no serán sujetos al arancel que bajo la sección 232 se impuso en abril del 2025.

¿Qué contenedores quedan libres de arancel al aluminio?

No se cobrará el arancel a los contenedores hechos con aluminio en los que se envasa:

  • Leche y crema
  • Alimentos preparados
  • Oxígeno
  • Helio
  • Productos dermatológicos
  • Pinturas y barnices
  • Perfumes
  • Agua de tocador
  • Shampoo
  • Preparaciones dentales
  • Espuma para rasurar
  • Desodorantes
  • Antitranspirantes
  • Aromatizantes
  • Lubricantes
  • Pulidoras
  • Adhesivos
  • Pesticidas e insecticidas

Además de que se quita el arancel a:

  • Mesas
  • Equipo y muebles de cocina
  • Compresoras
  • Motocicletas
  • Unidades móviles radiológicas
  • Asientos
  • Partes para cunas
  • Camas y productos para bebés
  • Lámparas
  • Patines
  • Esquís
  • Máquinas y equipos para hacer ejercicio
  • Arcos y flechas, entre otros.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), Carlos Berzunza, dijo que la sección 232 de EU generó que se incluyera también el contenido metálico y de aluminio de los envases, lo que fue una medida curiosa, "porque nosotros no estamos exportando acero o aluminio sino productos de cuidado personal y del hogar".

"El arancel se canceló, es una buena noticia, porque incluso el cálculo era sumamente complejo y fue un desafío importante, hasta operativo", ya que ese 25% solamente se cobraba al envase, no al producto para cuidado personal".

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De acuerdo con la orden ejecutiva de la Casa Blanca del 2025, en el caso de la cerveza de malta el cobro de 25% era para la lata, lo que impactó a dicho producto.

En el 2024 las exportaciones de cerveza de México a Estados Unidos ascendieron a seis mil 722 millones de dólares, cantidad que bajó a seis mil 480 millones de dólares en el 2025, una reducción de 3.6%. En enero del 2026 también se registró una caída de 23% en las exportaciones de cerveza mexicana al extranjero, la mayor parte de éstas se envió al mercado estadounidense. 

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KR

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