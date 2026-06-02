Mundial 2026: Derrama económica de 7 mil mdp en Edomex

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado de México, Laura Gonzáles Hernández, informó que la derrama económica en la entidad por el Mundial de fútbol 2026 se estima que sea de siete mil 969 millones de pesos.

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El impacto económico "se concentrará en el sector turismo con incremento en la demanda de hospedaje, alimentos y servicios, así como en el consumo de comercio y entretenimiento en la entidad" , destacó.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal indicó que con la justa mundialista se buscará posicionar al Estado de México como destino turístico para visitantes nacionales y extranjeros.

"La idea es posicionar al Estado de México como lo que ya es, un destino turístico y una de las principales zonas arqueológicas. Será la oferta más cercana que tengan los visitantes en cuanto a rutas cortas", expresó.

Añadió que el Mundial permitirá impulsar rutas turísticas, zonas arqueológicas, hospedaje, comercio y servicios en municipios mexiquenses cercanos a la Ciudad de México.

"Son más de 25 mil unidades económicas las que estimamos van a concentrar el dinamismo económico, concentrados principalmente en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Lerma, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, así como el Valle de Toluca completo será donde más se concentre la actividad económica, turística del Estado de México en estas fechas", precisó.

Como oferta a los turistas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Sedeco, pondrá en marcha las Ruta del Mezcal y Ruta de la Flor, con la cual "pretendemos resaltar la importancia del sector agropecuario".

Estas dos rutas turistas darán visibilidad a los municipios del sur de la entidad, entre ellos: Malinalco, Tenancingo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Ocuilan y Coatepec Harinas.

A nivel nacional

Además, se proyecta la generación de más de 112 mil empleos temporales, concentrados mayoritariamente en los sectores de turismo, comercio y servicios. A nivel nacional, se espera la llegada de 836 mil turistas, de los cuales 280 mil serán internacionales, un flujo que beneficiará directamente a los municipios mexiquenses colindantes con la capital del país.

KR